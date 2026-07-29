СМИ: влияние Нетаньяху на встрече с Трампом было слабее, чем раньше

Краткий пересказ от РИА ИИ Встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа прошла во вторник в Белом доме.

Атмосфера встречи была позитивной и продуктивной, согласно пресс-службе Белого дома.

Влияние Биньямина Нетаньяху на администрацию США на этой встрече было значительно слабее, чем в прошлые его визиты, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Влияние премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на администрацию США в нынешнюю встречу в Вашингтоне оказалось значительно слабее на фоне затяжного конфликта в Иране, чем в прошлые его встречи с американским президентом Дональдом Трампом, сообщает газета Влияние премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на администрацию США в нынешнюю встречу в Вашингтоне оказалось значительно слабее на фоне затяжного конфликта в Иране, чем в прошлые его встречи с американским президентом Дональдом Трампом, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.

Во вторник в Белом доме завершилась встреча Трампа Нетаньяху . Пресс-служба Белого дома позднее отметила, что встреча прошла в позитивной и продуктивной атмосфере.

"(Нетаньяху - ред.) прибыл в Вашингтон, имея значительно меньше влияния, чем во время предыдущих визитов, и был очень хорошо осведомлен о том, что президент захочет обсудить или что может его разозлить", - говорится в сообщении со ссылкой на официальных лиц.

По данным издания, перед визитом израильского премьера Трамп за закрытыми дверями в беседах с доверенными лицами выражал разочарование действиями Нетаньяху на фоне затянувшегося иранского конфликта.

Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.