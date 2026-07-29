ВС России уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Операторы беспилотных систем совместно с артиллеристами "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ на Алексеево-Дружковском направлении.
- Первый пункт управления был выявлен разведчиками 17-й артиллерийской бригады и уничтожен артиллерией, а второй — обнаружен операторами беспилотных систем и ликвидирован ударными FPV-дронами.
ДОНЕЦК, 29 июл — РИА Новости. Операторы беспилотных систем совместно с артиллеристами "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ на Алексеево-Дружковском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
По данным ведомства, первый пункт управления выявили разведчики 17-й артиллерийской бригады большой мощности в ходе ведения воздушной разведки.
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"В результате нескольких попаданий артиллерии пункт управления противника вместе с живой силой противника был уничтожен",- говорится в сообщении.
Кроме того, во время поиска новых целей операторы беспилотных систем обнаружили еще один пункт управления украинскими беспилотниками. Его координаты были переданы расчету ударных FPV-дронов, которые точными ударами уничтожили второй пункт управления противника.
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