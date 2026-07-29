ВС России уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ

ДОНЕЦК, 29 июл — РИА Новости. Операторы беспилотных систем совместно с артиллеристами "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ на Алексеево-Дружковском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны России.

"В результате нескольких попаданий артиллерии пункт управления противника вместе с живой силой противника был уничтожен",- говорится в сообщении.

Кроме того, во время поиска новых целей операторы беспилотных систем обнаружили еще один пункт управления украинскими беспилотниками. Его координаты были переданы расчету ударных FPV-дронов, которые точными ударами уничтожили второй пункт управления противника.