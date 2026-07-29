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В Москве врачи спасли ребенка, проглотившего декоративный камень - РИА Новости, 29.07.2026
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15:38 29.07.2026
В Москве врачи спасли ребенка, проглотившего декоративный камень

В Москве врачи спасли проглотившего декоративный камень мальчика

© Фото : Московская медицина/MAXМосковские врачи спасли четырёхлетнего мальчика, проглотившего декоративный камень
Московские врачи спасли четырёхлетнего мальчика, проглотившего декоративный камень - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : Московская медицина/MAX
Московские врачи спасли четырёхлетнего мальчика, проглотившего декоративный камень
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мальчик случайно проглотил декоративный камень во время настольной игры, и его доставили в детскую больницу имени Башляевой.
  • Врачи успешно удалили инородное тело из желудка мальчика с помощью эндоскопической операции без разрезов.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Московские врачи из больницы имени Башляевой спасли мальчика, проглотившего декоративный камень, сообщает столичный департамент здравоохранения.
"Скорая доставила в детскую больницу имени Башляевой ребенка, который во время настольной игры случайно проглотил деталь из игрового набора. Рентген показал, что в желудке находится камень размером около 2 сантиметров", - говорится в сообщении департамента в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что врачи приняли решение удалить инородное тело с помощью эндоскопической операции без разрезов. Специалисты аккуратно провели эндоскоп через рот в желудок, нашли камень и с помощью инструментов извлекли его.
"Операция прошла успешно - инородный предмет был удален, ребенок получил необходимую помощь и был выписан в хорошем состоянии", - подчеркивается в сообщении.
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