Василий Воробьев: Кубань перспективна для вложений в туризм

Летний туристический сезон – в самом разгаре. Одним из основных мест отдыха остается Краснодарский край. Количество посетителей этого региона с начала этого года уже превысило 7 миллионов человек. О том, как проходит туристический сезон, в интервью РИА Новости рассказал министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Василий Воробьев.

– Василий Юрьевич, как на курортах Краснодарского края начался летний туристический сезон в сравнении с показателями прошлого года? Будут ли достигнуты показатели турпотока 2025 года?

– С начала года мы приняли уже 7,3 миллиона туристов, еще 2,7 миллиона человек посетили регион "одним днем" – в качестве экскурсантов. Если говорить непосредственно о летнем сезоне, за полтора месяца курорты Краснодарского края посетили 3,3 миллиона туристов, еще 1,3 миллиона человек приехали на однодневные экскурсии. В целом в летний сезон рассчитываем принять около 8,5 миллиона отдыхающих.

Курортная отрасль края, несмотря на существующие вызовы, работает стабильно. Вместе с тем мы понимаем, что сегодня турист особенно внимательно выбирает место для отпуска. Поэтому наша главная задача – обеспечить высокий уровень сервиса, комфорт и безопасность.

Мы развиваем туристическую инфраструктуру, создаем новые точки притяжения и расширяем возможности для отдыха. Гостей принимают почти 11 тысяч гостиниц, отелей, санаториев, гостевых домов. Это более 630 тысяч мест. Ежегодно обновляем номерной фонд. За последние пять лет в крае открыли более 200 новых средств размещения.

– Какие драйверы профессионального туристического рынка работают на Кубани? Как способствуют привлекательности Краснодарского края конкурсы профессионального мастерства? Какими качествами должен обладать лидер туристической индустрии?

– В числе основных драйверов профессионального туристического рынка в Краснодарском крае, пожалуй, следует отметить такие как сегментация курортных направлений, развитие инфраструктуры гостеприимства и новых видов туризма.

Рынок перестал быть однородным. Наблюдается явное перераспределение туристических потоков. Туристов привлекают понятная логистика, доступные цены, достаточно высокий уровень сервиса и широкий спектр предложений. Помимо классического пляжного отдыха, регион активно развивает альтернативные направления. Все это в конечном итоге влияет на динамику спроса туристов и возможности для финансового и профессионального роста каждого участника турбизнеса.

Что касается конкурсов профессионального мастерства, они в нашем курортном регионе представлены достаточно широко и работают прежде всего на имидж предприятий и работников отрасли. Более 20 лет проводится конкурс лидеров туриндустрии "Курортный Олимп". В нем более 20 номинаций, которые охватывают практически весь спектр возможностей туриндустрии. Также в последние годы популярность набирают краевой конкурс на соискание премий администрации Краснодарского края в области туризма и краевой конкурс "Лидеры в сфере сельского, экологического и этнографического туризма Краснодарского края".

Победа в этих конкурсах – прежде всего знак высокого качества той работы, которую представители туротрасли региона ведут на благо развития Курортов Краснодарского края. По многим направлениям предусмотрены денежные поощрения.

В условиях трансформации туристического рынка Краснодарского края лидер отрасли должен обладать специфическим набором качеств, первенство в котором в текущих условиях занимают стратегическое видение и адаптивность, навыки диверсификации продукта, финансовая устойчивость и умение управлять рисками, а также максимальная клиентоцентричность. То есть наш современный лидер – это не просто отельер или чиновник, а многопрофильный менеджер, умеющий как грамотно прогнозировать, так и гибко реагировать.

– Кубань предоставляет отдых на любой вкус: у моря, агротуризм, походы в горы. Какие виды туризма набирают популярность?

– Объективно говоря, в Краснодарском крае больше нет высокого и низкого сезона: с 2021 года в регионе реализуется концепция всесезонного отдыха "Жарко круглый год". Как результат – половина турпотока приходится на зиму и межсезонье.

Наша задача – создать максимальное разнообразие, чтобы каждый гость нашел что-то интересное для себя. В регионе доступно свыше 780 объектов турпоказа. Особой популярностью пользуется сельский туризм. На Кубани работает более сотни объектов: сыроварни, пасеки, улиточные и устричные фермы, чайные плантации, форелевые хозяйства. Продолжает развиваться энотуризм. Порядка 35 виноделен региона принимают туристов и поток с каждым годом только растет.

За последние три года большой рывок сделал промышленный туризм. В декабре 2025 года утвердили дорожную карту по развитию промтуризма в регионе. Сегодня в крае более 130 промышленных предприятий, оказывающих экскурсионные и туристские услуги. В летний период интерес туристов неизменно возрастает к так называемому джипингу. В целях "обеления" рынка и контроля безопасности наших отдыхающих на период летнего сезона мы ежегодно формируем сводный график межведомственных рейдов. Сегодня в региональный реестр включено уже более 30 автомаршрутов повышенной опасности на территории Сочи, Геленджика, Анапы, Новороссийска и Абинского района.

Для любителей активного отдыха доступно более 350 туристских и 300 экскурсионных маршрутов.

– Какие новые туристические маршруты появились этим летом в Краснодарском крае?

– К сезону 2026 силами сотрудников министерства и подведомственного учреждения "Центр развития курортов и туризма" благоустроили в рамках госзадания более 50 новых турмаршрутов. Всего в крае доступно уже более 350 маршрутов, из них 16 – для организованных групп детей.

В числе новых: пешеходный маршрут в Горячем Ключе "От Карапетовой до Инженерной Щели" (4,4 километра), он получил все необходимые согласования для прохождения через природоохранные зоны. Новый пешеходный маршрут появился и в Туапсинском районе – "Смотровая на гору Горнар" длиной 6,4 километра.

В планах – создание межмуниципального пешеходного маршрута "Армавир – Кутан". Из-за повреждений дороги тяжелой техникой для него ищут альтернативную тропу.

В Ейском районе разработано два новых велосипедных маршрута – "Долгая коса" (13,7 километра) и "Камышеватская коса" (14,4 километра). Сейчас они находятся на согласовании, так как проходят через охраняемые природные территории.

Кроме того, туристам доступны около 300 экскурсионных маршрутов различной направленности, в том числе 53 патриотических маршрута, 13 из которых внесено в Федеральный реестр Минэкономразвития России. Пятый год в крае работает региональная аттестационная комиссия из экспертов, практиков и научных работников. Аттестацию прошли уже более 620 специалистов, информация о них включена в Единый федеральный реестр, который ведет Минэкономразвития России.

В части экскурсионных маршрутов также есть новинки. Так, центр развития курортов и туризма края разработал новую экскурсию "Этномозаика Кубани" в рамках мероприятий, посвященных Году единства народов России.

В целом, центром создано уже десять экскурсий. В числе новых также патриотическая экскурсия "История мужества и побед", которая открывает страницы военной истории Краснодарского края.

– Как в крае развивается событийный туризм? Какие новые фестивали пройдут в Краснодарском крае?

– Событийный туризм для нас – это один из ключевых инструментов привлечения гостей в межсезонье и увеличения турпотока в целом.

Министерством на постоянной основе ведется календарь значимых туристских событий, в который включатся более 400 мероприятий ежегодно. Из них около 60 относятся к наиболее значимым, а 12 имеют статус флагманских. Все мероприятия размещены на турпортале Краснодарского края.

С начала года проведено уже более 20 крупных событийных мероприятий, направленных на развитие, популяризацию и продвижение событийного туризма. В том числе, в мае организовали выставку-ярмарку сельского туризма "Агротур", в июне – фестиваль автотуризма и активного отдыха "ОТПУСК Фест". В общей сложности эти мероприятия охватили более 22 тысяч человек.

– Какие плюсы у семейного отдыха на Кубани?

– Главный плюс семейного отдыха на курортах Краснодарского края – это, конечно же, мягкий лечебный климат и обилие возможностей. Красивая природа и хорошая экология, бесценные бальнеологические ресурсы, разнообразие вариантов для отдыха всех членов семьи, развитая инфраструктура развлечений, конечно же, вкусные свежие местные продукты.

Вместе с тем отмечу, что в последнее время гостиничный бизнес активно применяет систему преференций для семейного отдыха на наших курортах. Например, в Сочи в рамках концепции "Выбирай Сочи-2026" предусмотрено бесплатное или льготное размещение ребенка на дополнительном месте, а также специальные условия при бронировании проживания на период свыше трех дней или при раннем бронировании. Преференции разработаны также для именинников, граждан пенсионного возраста и молодоженов.

Добавлю также, что буквально на днях первый пансионат в Краснодарском крае подтвердил соответствие стандарту семейного туризма по оценке экспертов органа по сертификации "Роскачество – Туризм". Черноморская здравница в Геленджике стала первым санаторием в регионе, сертифицированным по стандарту "Семьям рады". Получение сертификата имеет важное значение на фоне реализации национальных проектов "Семья" и "Туризм и гостеприимство", одна из ключевых задач которых – создание комфортной и безопасной среды для семей с детьми.

– В какие направления отдыха выгодно инвестировать?

– Прежде всего это сфера размещения. Так как в целом туристический поток постепенно увеличивается, а запросы отдыхающих к уровню и качеству гостиничного сектора растут.

Сегодня в курортной сфере региона реализуется более 200 проектов с объемом инвестиций почти 1,5 триллиона рублей. Это больше четверти от всего инвестпортфеля региона.

В том числе в министерстве курортов, туризма олимпийского наследия Краснодарского края на сопровождении находится 74 соглашения с объемом инвестиций порядка 856 миллиардов рублей. Их реализация позволит до 2035 года создать порядка 33 тысяч новых рабочих мест и более 53 тысяч номеров. Для сравнения: в 2019 году – когда еще не было ни пандемии, ни тех проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня, – в крае было 28 соглашений на 24 миллиарда рублей.

Наша главная задача в этих объективно непростых условиях – сохранить доверие инвесторов и доказать им, что Краснодарский край остается самым перспективным регионом для вложений в туристическую отрасль.

– Какие меры государственной поддержки осуществляются на курортах Краснодарского края?

– Основным финансовым инструментом для поддержки отрасли в национальный проект "Туризм и гостеприимство", направленный на развитие туристической инфраструктуры.

В этом году предприниматели могут получить субсидии на обустройство пляжей, создание объектов кемпинг-размещения, кемпстоянок, развитие доступной туристской среды, развитие нацмаршрута, обустройство турмаршрутов и новое направление – создание электронных путеводителей по турмаршрутам. Субсидию уже получили 10 проектов на общую сумму 101 миллион рублей. Сейчас (до 2 августа) проводим уже 3-й отбор получателей субсидий.

В регионе также действует беспрецедентная краевая льгота – освобождение от уплаты налога на имущество организаций. Меру поддержки туристических инвестпроектов на Кубани ввели в 2022 году. Льгота действует до десяти налоговых периодов и применяется к имуществу, созданному или приобретенному в рамках инвестиционного проекта. В первые пять лет налог снижается на 99%, в последующие периоды – на 75% и 50%. Сейчас преференция действует по 12 проектам, объекты санаторно-курортной отрасли расположены в Новороссийске, Геленджике, Сочи и Анапе, Усть-Лабинском и Темрюкском районах. Льготу продлили до конца 2030 года. С начала 2027 года механизм налогового стимулирования будет распространяться на инвестпроекты объемом более 3 миллиардов рублей, предусматривающие строительство гостиниц 4 и 5 звезд, либо санаторно-курортных объектов с лицензией на медицинскую деятельность, а также реконструкцию санаториев и объектов культурного наследия.

Добавлю также, что продолжают пользоваться отсрочкой по налогам и страховым взносам в рамках ЧС организации и индивидуальные предприниматели Анапы. В Темрюкском районе до конца 2026 года приостановлено взимание туристического налога. От уплаты турналога до конца года также освобождены санатории и организации детского отдыха на территории Анапы и Туапсинского округа.

– Что привлекает на курортах Краснодарского края иностранных туристов? Откуда едут и какой отдых предпочитают?

– Ключевыми направлениями для иностранных туристов, приезжающих в регион, выступают горнолыжный отдых, деловой туризм, семейный отдых. Иностранных туристов на курортах Краснодарского края привлекают в первую очередь мягкий субтропический климат, уникальная природа и возможность отдохнуть от экстремальной жары своих родных стран.

При содействии московского фонда "Центр стратегических разработок" для участия в международных туристических выставках под единым брендом Discover Russia наш регион разработал проект "Краснодарский край – кубанское гостеприимство" специально для иностранных туристов. Для воплощения идеи выбрали образ радушной кубанской казачки с караваем в руках, в очертаниях которого угадываются также горы и морская волна.

В настоящее время основными приоритетными туристическими рынками международного въезда для Краснодарского края выступают Арабские государства Персидского залива, Китай, Индия, Белоруссия, а также страны Средней Азии.

Положительным примером установления партнерских взаимоотношений и взаимного увеличения туристического потока можно считать развитие туризма между Краснодарским краем и Саудовской Аравией. Данный кейс демонстрирует положительную динамику, подкрепленную инфраструктурными проектами и взаимным интересом сторон. Основные тренды включают рост турпотока, развитие авиасообщения, продвижение курортного потенциала и адаптацию инфраструктуры под потребности арабских туристов. Ключевым фактором роста турпотока стало появление прямых авиарейсов.

Отмечу, что интересы иностранцев кардинально отличаются от предпочтений российских туристов. Например, они предпочитают горный отдых вместо пляжного. Гостей с Ближнего Востока Черное море практически не впечатляет – у них есть свои морские курорты. Их главная цель – горы Красной Поляны. Летом температура там держится на комфортном уровне около +20 °C, тогда как в странах залива она достигает +50 °C в тени. Важным фактором является наличие легально работающей игорной зоны, так как в большинстве стран Персидского залива азартные игры запрещены. Для удержания этой аудитории курорты активно развивают инфраструктуру под потребности ближневосточных гостей: внедряют халяльное меню в ресторанах, готовят соответствующие номера и расширяют пешеходные треки.