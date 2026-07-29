Рейтинг@Mail.ru
Володин рассказал, за что будут выдворять мигрантов из России - РИА Новости, 29.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:07 29.07.2026
Володин рассказал, за что будут выдворять мигрантов из России

Володин: мигрантам будет грозить выдворение за нарушение общественного порядка

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мигрантам будет грозить выдворение из России за нарушение общественного порядка и распространение в интернете информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность.
  • Мигранты будут подлежать выдворению за нарушение 45 статей КоАП, включая неповиновение законным требованиям полиции, дискредитацию Вооруженных сил РФ и призывы к санкциям против России.
  • С 2024 года Госдума приняла 32 федеральных закона, направленных на совершенствование миграционной политики.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Выдворение из России будет грозить мигрантам в том числе за нарушение общественного порядка и распространение в интернете информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он напомнил, что выдворение как мера административного воздействия до 2025 года применялось по решению суда, в феврале 2025 года федеральным законом МВД России было предоставлено право принимать внесудебные решения. Председатель ГД также добавил, что 43 700 мигрантов было выдворено из России за нарушение российского законодательства в первом полугодии 2026 года, что на 65,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
Путин подписал пакет законов о мигрантах
26 июля, 14:40
"На прошлой неделе приняли закон, которым более чем в два раза расширили перечень статей КоАП, предусматривающих выдворение… Теперь мигранты будут подлежать выдворению за нарушение 45 статей КоАП, включая: неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, а также военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране государственной границы; распространение в интернете информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность; нарушение общественного порядка", - написал Володин в своем канале на платформе "Макс".
Кроме того, по его словам, мигрантов из России смогут выдворять за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, призывы к введению или продлению политических или экономических санкций в отношении нашей страны, ее граждан или компаний; дискриминацию, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, возраста, отношения к религии и так далее.
Володин подчеркнул, что с 2024 года Госдумой принято 32 федеральных закона, направленных на совершенствование миграционной политики, 21 из них инициирован депутатами.
"В очередной раз подчеркну: те, кто приезжает в Россию, должны соблюдать наши законы, знать русский язык, с уважением относиться к культуре, традициям. А те, кто хочет стать гражданами Российской Федерации, должны взять на себя обязанность ее защищать", - заключил он.
Мужчина в здании Государственной думы - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
ГД запретила выдавать российское гражданство мигрантам с судимостью
21 июля, 13:21
 
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала