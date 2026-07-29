Володин рассказал, за что будут выдворять мигрантов из России

Краткий пересказ от РИА ИИ Мигрантам будет грозить выдворение из России за нарушение общественного порядка и распространение в интернете информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность.

Мигранты будут подлежать выдворению за нарушение 45 статей КоАП, включая неповиновение законным требованиям полиции, дискредитацию Вооруженных сил РФ и призывы к санкциям против России.

С 2024 года Госдума приняла 32 федеральных закона, направленных на совершенствование миграционной политики.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Выдворение из России будет грозить мигрантам в том числе за нарушение общественного порядка и распространение в интернете информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что выдворение как мера административного воздействия до 2025 года применялось по решению суда, в феврале 2025 года федеральным законом МВД России было предоставлено право принимать внесудебные решения. Председатель ГД также добавил, что 43 700 мигрантов было выдворено из России за нарушение российского законодательства в первом полугодии 2026 года, что на 65,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"На прошлой неделе приняли закон, которым более чем в два раза расширили перечень статей КоАП, предусматривающих выдворение… Теперь мигранты будут подлежать выдворению за нарушение 45 статей КоАП, включая: неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, а также военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране государственной границы; распространение в интернете информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность; нарушение общественного порядка", - написал Володин в своем канале на платформе "Макс"

Кроме того, по его словам, мигрантов из России смогут выдворять за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, призывы к введению или продлению политических или экономических санкций в отношении нашей страны, ее граждан или компаний; дискриминацию, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, возраста, отношения к религии и так далее.

Володин подчеркнул, что с 2024 года Госдумой принято 32 федеральных закона, направленных на совершенствование миграционной политики, 21 из них инициирован депутатами.