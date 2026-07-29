Внук де Голля сообщил, что намерен жить в России постоянно

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля и заместитель председателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль сообщил РИА Новости, что он и его супруга намерены переехать в Россию и жить тут на постоянной основе.