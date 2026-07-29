Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пьер де Голль, внук бывшего президента Франции Шарля де Голля, и его супруга намерены переехать в Россию и жить тут на постоянной основе.
- По словам Пьера де Голля, его поражает доброта русских и уровень сервиса в России, а социальные законы на Западе, напротив, кажутся ему дискриминирующими.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля и заместитель председателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль сообщил РИА Новости, что он и его супруга намерены переехать в Россию и жить тут на постоянной основе.
"Мы с женой теперь часто бываем в России. В дальнейшем мы собираемся жить тут постоянно", - рассказал де Голль.
Он признался, что его поражает доброта русских и их готовность помочь, а также впечатляет уровень сервиса в России и культура обслуживания клиентов.
"В то время как во Франции и на Западе наши социальные законы являются совершенно дискриминирующими и не позволяют людям процветать, и даже получать прибыль от собственных ресторанов, и развивать бизнес", - отметил собеседник агентства.