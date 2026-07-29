"Вкусвилл" проверил продукцию после информации о кишечной палочке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Вкусвилл" провел проверку продукции после сообщений об обнаружении кишечной палочки и превышении нитратов в некоторых товарах.
- Производителя фарша из телятины ООО "Перспектива" "Вкусвилл" обязал провести корректирующие действия на производстве, включая дополнительное обучение и дезинфекцию.
- "Вкусвилл" снял с продажи и утилизировал всю свеклу от производителя, с которым было остановлено сотрудничество после информации о превышении нитратов, хотя лабораторные исследования не выявили нарушений.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. "Вкусвилл" произвел проверку продаваемой продукции после информации об обнаружении кишечной палочки, сообщил РИА Новости ритейлер.
Ранее в среду в телеграм-каналах появилась информация о том, что Роспотребнадзор обнаружил признаки фекального загрязнения, кишечную палочку и почти двукратное превышение нитратов нашли в продукции "Вкусвилла" в трех субъектах РФ.
"Лебедяньмолоко" демонстрирует высокую степень безопасности на производстве и проходит аудиты "Вкусвилла" с минимальными рекомендациями, направленными на улучшение качества. Производитель оперативно предоставил журнал микробиологического контроля и официальный ответ", - ответил "Вкусвилл" на информацию о кишечной палочке в молоке производителя.
Согласно последним лабораторными исследованиями поставщика за май-июль и внутренней лаборатории ритейлера нарушения не выявлены, добавил там.
"Производитель фарша из телятины ООО "Перспектива" предоставил официальный ответ и уже произвел корректирующие действия на производстве", - ответил также ритейлер на информацию об обнаружении кишечной палочки. Среди принятых мер - дополнительное обучение по "Системе пищевой безопасности" и санитарной мойке, а также генеральная мойка и дезинфекция на предприятии.
"В ближайшие дни "Вкусвилл" проведет собственный внеплановый аудит производителя и лабораторную проверку продукции", - заявили в компании. Согласно исследованиям во внешней лаборатории, а также производителя, отклонения не были выявлены.
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"Важно учитывать, что микробиологическая среда очень чувствительна и отклонения в исследованиях могут быть не связаны с нарушениями на производстве. На такие показатели, как бактерии группы кишечной палочки, влияют также температурные режимы при хранении и транспортировке", - подчеркнул ритейлер.
"После получения предостережения в середине июля мы сразу же сняли с продажи всю свеклу от данного производителя во всех регионах — она была изъята с торговых точек и утилизирована. На данный момент мы остановили сотрудничество с поставщиком по данной позиции", - также прокомментировал ритейлер информацию о превышении нитратов в свекле в одном из московских магазинов.
Там уточнили, что сразу же провели лабораторные исследования свеклы как в собственной, так и во внешней лаборатории. По результатам нарушений не было обнаружено, фактическое количество нитратов меньше максимального разрешенного показателя в три-пять раз. Однако в компании продолжают внутреннее расследование.