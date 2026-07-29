"Вкусвилл" проверил продукцию после информации о кишечной палочке

Краткий пересказ от РИА ИИ "Вкусвилл" провел проверку продукции после сообщений об обнаружении кишечной палочки и превышении нитратов в некоторых товарах.

Производителя фарша из телятины ООО "Перспектива" "Вкусвилл" обязал провести корректирующие действия на производстве, включая дополнительное обучение и дезинфекцию.

"Вкусвилл" снял с продажи и утилизировал всю свеклу от производителя, с которым было остановлено сотрудничество после информации о превышении нитратов, хотя лабораторные исследования не выявили нарушений.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. "Вкусвилл" произвел проверку продаваемой продукции после информации об обнаружении кишечной палочки, сообщил РИА Новости ритейлер.

Ранее в среду в телеграм-каналах появилась информация о том, что Роспотребнадзор обнаружил признаки фекального загрязнения, кишечную палочку и почти двукратное превышение нитратов нашли в продукции " Вкусвилла " в трех субъектах РФ.

"Лебедяньмолоко" демонстрирует высокую степень безопасности на производстве и проходит аудиты "Вкусвилла" с минимальными рекомендациями, направленными на улучшение качества. Производитель оперативно предоставил журнал микробиологического контроля и официальный ответ", - ответил "Вкусвилл" на информацию о кишечной палочке в молоке производителя.

Согласно последним лабораторными исследованиями поставщика за май-июль и внутренней лаборатории ритейлера нарушения не выявлены, добавил там.

"Производитель фарша из телятины ООО "Перспектива" предоставил официальный ответ и уже произвел корректирующие действия на производстве", - ответил также ритейлер на информацию об обнаружении кишечной палочки. Среди принятых мер - дополнительное обучение по "Системе пищевой безопасности" и санитарной мойке, а также генеральная мойка и дезинфекция на предприятии.

"В ближайшие дни "Вкусвилл" проведет собственный внеплановый аудит производителя и лабораторную проверку продукции", - заявили в компании. Согласно исследованиям во внешней лаборатории, а также производителя, отклонения не были выявлены.

"Важно учитывать, что микробиологическая среда очень чувствительна и отклонения в исследованиях могут быть не связаны с нарушениями на производстве. На такие показатели, как бактерии группы кишечной палочки, влияют также температурные режимы при хранении и транспортировке", - подчеркнул ритейлер.

"После получения предостережения в середине июля мы сразу же сняли с продажи всю свеклу от данного производителя во всех регионах — она была изъята с торговых точек и утилизирована. На данный момент мы остановили сотрудничество с поставщиком по данной позиции", - также прокомментировал ритейлер информацию о превышении нитратов в свекле в одном из московских магазинов.