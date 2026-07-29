Врач назвала болезни, меняющие вкусовые ощущения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Восприятие вкуса могут менять болезни зубов и десен, сухость во рту, снижение обоняния и возрастные изменения, рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
- При снижении обонятельной чувствительности привычные продукты могут казаться менее насыщенными.
- Внезапное изменение или полная потеря вкуса могут сигнализировать о болезни, в таком случае следует обратиться к специалисту.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Восприятие вкуса могут менять болезни зубов и десен, сухость во рту, а также снижение обоняния и возрастные изменения, рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
"Огромное значение в восприятии вкуса имеет обоняние - именно запах еды помогает различать вкусовые оттенки... С возрастом могут меняться скорость обмена веществ, состояние слизистых оболочек и работа желудочно-кишечного тракта. На восприятие вкуса способны воздействовать сухость во рту, заболевания полости рта и зубов, а также нарушение носового дыхания", - сказала Кашух NEWS.ru.
Ученый рассказал, как мозг угадывает вкус еды
13 июня, 07:38
По словам врача, при снижении обонятельной чувствительности привычные продукты могут казаться менее насыщенными.
Кашух отметила, что на восприятие вкуса также могут влиять лекарства - некоторые из них способны вызывать металлический привкус или притуплять вкус.
Кроме того, мозг связывает еду с эмоциями и воспоминаниями, поэтому с возрастом отношение к продуктам меняется, добавила врач. Однако внезапное изменение или полная потеря вкуса могут сигнализировать о болезни, в таком случае следует обратиться к специалисту, заключила Кашух.
В Роскачестве назвали закуски, которые перебивают вкус вина
7 апреля, 05:51