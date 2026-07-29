Врач назвала болезни, меняющие вкусовые ощущения

Краткий пересказ от РИА ИИ Восприятие вкуса могут менять болезни зубов и десен, сухость во рту, снижение обоняния и возрастные изменения, рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

При снижении обонятельной чувствительности привычные продукты могут казаться менее насыщенными.

Внезапное изменение или полная потеря вкуса могут сигнализировать о болезни, в таком случае следует обратиться к специалисту.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Восприятие вкуса могут менять болезни зубов и десен, сухость во рту, а также снижение обоняния и возрастные изменения, рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

"Огромное значение в восприятии вкуса имеет обоняние - именно запах еды помогает различать вкусовые оттенки... С возрастом могут меняться скорость обмена веществ, состояние слизистых оболочек и работа желудочно-кишечного тракта. На восприятие вкуса способны воздействовать сухость во рту, заболевания полости рта и зубов, а также нарушение носового дыхания", - сказала Кашух NEWS.ru

По словам врача, при снижении обонятельной чувствительности привычные продукты могут казаться менее насыщенными.

Кашух отметила, что на восприятие вкуса также могут влиять лекарства - некоторые из них способны вызывать металлический привкус или притуплять вкус.