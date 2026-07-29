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Врач назвала болезни, меняющие вкусовые ощущения - РИА Новости, 29.07.2026
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12:06 29.07.2026
Врач назвала болезни, меняющие вкусовые ощущения

Кашух: вкус могут менять снижение обоняния и заболевания зубов и десен

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСалат с креветками
Салат с креветками - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Салат с креветками. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Восприятие вкуса могут менять болезни зубов и десен, сухость во рту, снижение обоняния и возрастные изменения, рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
  • При снижении обонятельной чувствительности привычные продукты могут казаться менее насыщенными.
  • Внезапное изменение или полная потеря вкуса могут сигнализировать о болезни, в таком случае следует обратиться к специалисту.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Восприятие вкуса могут менять болезни зубов и десен, сухость во рту, а также снижение обоняния и возрастные изменения, рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
"Огромное значение в восприятии вкуса имеет обоняние - именно запах еды помогает различать вкусовые оттенки... С возрастом могут меняться скорость обмена веществ, состояние слизистых оболочек и работа желудочно-кишечного тракта. На восприятие вкуса способны воздействовать сухость во рту, заболевания полости рта и зубов, а также нарушение носового дыхания", - сказала Кашух NEWS.ru.
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По словам врача, при снижении обонятельной чувствительности привычные продукты могут казаться менее насыщенными.
Кашух отметила, что на восприятие вкуса также могут влиять лекарства - некоторые из них способны вызывать металлический привкус или притуплять вкус.
Кроме того, мозг связывает еду с эмоциями и воспоминаниями, поэтому с возрастом отношение к продуктам меняется, добавила врач. Однако внезапное изменение или полная потеря вкуса могут сигнализировать о болезни, в таком случае следует обратиться к специалисту, заключила Кашух.
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