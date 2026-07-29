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Эксперт назвал вариант инвестиций выгоднее банковских вкладов - РИА Новости, 29.07.2026
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02:05 29.07.2026
Эксперт назвал вариант инвестиций выгоднее банковских вкладов

Межевикин: инвестиции в коммерческую недвижимость помогут защитить сбережения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Банковские вклады перестают спасать сбережения от инфляции, и альтернативой может стать инвестиция в коммерческую недвижимость, рассказал директор по маркетингу компании OCTOBER GROUP Евгений Межевикин.
  • По его словам, сегодня наиболее выгодна коммерческая недвижимость.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Банковские вклады перестают спасать сбережения от инфляции. Альтернативный и более выгодный вариант для инвестиций агентству Прайм назвал директор по маркетингу компании OCTOBER GROUP Евгений Межевикин.
По его словам, это коммерческая недвижимость. Сегодня наибольшим спросом пользуются небольшие офисы площадью от 30 квадратных метров. В прошлом году на такие лоты пришлось почти треть всех сделок, а девелоперы активно выводят их на рынок. При этом арендные ставки в центре Москвы выросли более чем на 40% за год, что обещает владельцам хороший доход.
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По словам Межевикина, офисная аренда выгодно отличается от жилой: компании заключают долгосрочные договоры и сами занимаются ремонтом.
"При покупке квартиры бизнес-класса за 25–30 млн рублей чистая доходность редко превышает 2,5–3% годовых, тогда как коммерческие объекты обеспечивают более стабильный и высокий поток", — пояснил он.
Интерес к такому способу вложения денег подтверждается и цифрами: активы инвестиционных фондов недвижимости выросли на 9% за последние три месяца. Эксперт считает, что небольшие офисы могут стать тем самым "замороженным кошельком", который поможет сохранить капитал и получать стабильный доход в условиях высокой инфляции.
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