Минздрав Турции рассказал о ситуации с вирусными заболеваниями на курортах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ситуация с вирусными заболеваниями на курортах Турции находится под пристальным вниманием властей республики.
- Роспотребнадзор направил запросы в Минздрав Турции и АТОР из-за сообщений о распространении вируса Коксаки среди российских туристов.
- Минздрав Турции заявил, что заболевания, вызванные вирусом Коксаки, находятся под пристальным контролем и проводятся контрольные мероприятия для защиты здоровья населения.
АНКАРА, 29 июл – РИА Новости. Ситуация с вирусными заболеваниями на курортах Турции находится под пристальным вниманием властей республики, заявили РИА Новости в минздраве страны.
Роспотребнадзор сообщил 21 июля, что направил запросы в минздрав Турции и Ассоциацию туроператоров России (АТОР) из-за сообщений о распространении вируса Коксаки среди российских туристов.
"Как и другие инфекционные заболевания, представляющие угрозу для здоровья населения, заболевания, вызванные вирусом Коксаки, находятся под пристальным контролем нашего министерства… Наше министерство непрерывно проводит контрольные мероприятия, направленные на защиту здоровья населения, и обеспечивает полную прозрачность при обмене информацией с международными организациями", - заявили в минздраве.
Ведомство призвало руководствоваться заявлениями министерства для получения достоверной и надежной информации.
Вирус Коксаки относится к группе энтеровирусов и чаще всего передается контактно-бытовым путем, а также через загрязненную воду и пищу. Заболевание обычно сопровождается повышением температуры, сыпью и поражением слизистых оболочек. Наиболее уязвимы к инфекции дети, при этом в большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме.