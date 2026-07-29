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Минздрав Турции рассказал о ситуации с вирусными заболеваниями на курортах - РИА Новости, 29.07.2026
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Туризм
 
08:05 29.07.2026 (обновлено: 08:07 29.07.2026)
Минздрав Турции рассказал о ситуации с вирусными заболеваниями на курортах

Минздрав Турции: ситуация с вирусными заболеваниями на курортах под контролем

CC BY-SA 2.5 / Crymaker / Beach of Kemer, Antalya, TurkeyПляж в городе Кемер
Пляж в городе Кемер - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
CC BY-SA 2.5 / Crymaker / Beach of Kemer, Antalya, Turkey
Пляж в городе Кемер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ситуация с вирусными заболеваниями на курортах Турции находится под пристальным вниманием властей республики.
  • Роспотребнадзор направил запросы в Минздрав Турции и АТОР из-за сообщений о распространении вируса Коксаки среди российских туристов.
  • Минздрав Турции заявил, что заболевания, вызванные вирусом Коксаки, находятся под пристальным контролем и проводятся контрольные мероприятия для защиты здоровья населения.
АНКАРА, 29 июл – РИА Новости. Ситуация с вирусными заболеваниями на курортах Турции находится под пристальным вниманием властей республики, заявили РИА Новости в минздраве страны.
Роспотребнадзор сообщил 21 июля, что направил запросы в минздрав Турции и Ассоциацию туроператоров России (АТОР) из-за сообщений о распространении вируса Коксаки среди российских туристов.
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"Как и другие инфекционные заболевания, представляющие угрозу для здоровья населения, заболевания, вызванные вирусом Коксаки, находятся под пристальным контролем нашего министерства… Наше министерство непрерывно проводит контрольные мероприятия, направленные на защиту здоровья населения, и обеспечивает полную прозрачность при обмене информацией с международными организациями", - заявили в минздраве.
Ведомство призвало руководствоваться заявлениями министерства для получения достоверной и надежной информации.
Вирус Коксаки относится к группе энтеровирусов и чаще всего передается контактно-бытовым путем, а также через загрязненную воду и пищу. Заболевание обычно сопровождается повышением температуры, сыпью и поражением слизистых оболочек. Наиболее уязвимы к инфекции дети, при этом в большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме.
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