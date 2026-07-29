Минздрав Турции рассказал о ситуации с вирусными заболеваниями на курортах

Краткий пересказ от РИА ИИ Ситуация с вирусными заболеваниями на курортах Турции находится под пристальным вниманием властей республики.

Роспотребнадзор направил запросы в Минздрав Турции и АТОР из-за сообщений о распространении вируса Коксаки среди российских туристов.

Минздрав Турции заявил, что заболевания, вызванные вирусом Коксаки, находятся под пристальным контролем и проводятся контрольные мероприятия для защиты здоровья населения.

АНКАРА, 29 июл – РИА Новости. Ситуация с вирусными заболеваниями на курортах Турции находится под пристальным вниманием властей республики, заявили РИА Новости в минздраве страны.

Роспотребнадзор сообщил 21 июля, что направил запросы в минздрав Турции и Ассоциацию туроператоров России (АТОР) из-за сообщений о распространении вируса Коксаки среди российских туристов.

"Как и другие инфекционные заболевания, представляющие угрозу для здоровья населения, заболевания, вызванные вирусом Коксаки, находятся под пристальным контролем нашего министерства… Наше министерство непрерывно проводит контрольные мероприятия, направленные на защиту здоровья населения, и обеспечивает полную прозрачность при обмене информацией с международными организациями", - заявили в минздраве.

Ведомство призвало руководствоваться заявлениями министерства для получения достоверной и надежной информации.