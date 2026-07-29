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Вспышка вируса Коксаки среди российских туристов в Анталье не выявлена - РИА Новости, 29.07.2026
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Туризм
 
04:30 29.07.2026
Вспышка вируса Коксаки среди российских туристов в Анталье не выявлена

РИА Новости: вспышка вируса Коксаки среди туристов из РФ в Анталье не выявлена

© Sputnik / Туран Салджы | Перейти в медиабанкРоссийские туристы в аэропорту Антальи
Российские туристы в аэропорту Антальи - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Sputnik / Туран Салджы
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Российские туристы в аэропорту Антальи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В минздраве Турции заявили, что вспышки заболевания, вызванного вирусом Коксаки, в отелях Антальи не выявлено.
АНКАРА, 29 июл - РИА Новости. Вспышки вируса Коксаки среди российских туристов в отелях турецкой курортной Антальи не выявлено, заявили РИА Новости в минздраве Турции.
Роспотребнадзор сообщил 21 июля, что направил запросы в минздрав Турции и Ассоциацию туроператоров России (АТОР) из-за сообщений о распространении вируса Коксаки среди российских туристов.
"Как и другие инфекционные заболевания, представляющие угрозу для здоровья населения, заболевания, вызванные вирусом Коксаки, находятся под пристальным контролем нашего министерства. Вопреки утверждениям в упомянутых публикациях СМИ, вспышки заболевания, вызванного вирусом Коксаки, в отелях региона не выявлено", - заявили в турецком минздраве.
Вирус Коксаки относится к группе энтеровирусов и чаще всего передается контактно-бытовым путем, а также через загрязненную воду и пищу. Заболевание обычно сопровождается повышением температуры, сыпью и поражением слизистых оболочек. Наиболее уязвимы к инфекции дети, при этом в большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме.
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ТуризмАнталья (провинция)ТурцияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ассоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
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