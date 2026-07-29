Вспышка вируса Коксаки среди российских туристов в Анталье не выявлена

"Как и другие инфекционные заболевания, представляющие угрозу для здоровья населения, заболевания, вызванные вирусом Коксаки, находятся под пристальным контролем нашего министерства. Вопреки утверждениям в упомянутых публикациях СМИ, вспышки заболевания, вызванного вирусом Коксаки, в отелях региона не выявлено", - заявили в турецком минздраве.

Вирус Коксаки относится к группе энтеровирусов и чаще всего передается контактно-бытовым путем, а также через загрязненную воду и пищу. Заболевание обычно сопровождается повышением температуры, сыпью и поражением слизистых оболочек. Наиболее уязвимы к инфекции дети, при этом в большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме.