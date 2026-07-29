СК задержал 19 человек, завербованных Киевом через "Дайвинчик/Leo"

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Силовики задержали в 10 регионах РФ 19 молодых людей, которых Киев завербовал через сервис "Дайвинчик/Leo" для преступлений, возбуждены уголовные дела, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данному факту возбуждены уголовные дела о теракте; содействии террористической деятельности; диверсии; вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления и об умышленном уничтожении или повреждении имущества.