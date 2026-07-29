СК задержал 19 человек, завербованных Киевом через "Дайвинчик/Leo"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силовики задержали 19 молодых людей в 10 регионах РФ.
- Задержанные были вовлечены украинскими спецслужбами в совершение преступлений через сервис "Дайвинчик/Leo".
- Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, включая теракт и диверсию.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Силовики задержали в 10 регионах РФ 19 молодых людей, которых Киев завербовал через сервис "Дайвинчик/Leo" для преступлений, возбуждены уголовные дела, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"СК России во взаимодействии с оперативными подразделениями ФСБ и МВД России в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Ростовской, Саратовской, Свердловской областях, Алтайском крае и Чувашской Республике задержаны 19 молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, которые были вовлечены сотрудниками украинских спецслужб в совершение преступлений с использованием указанного сервиса", - сказала Петренко.
По данному факту возбуждены уголовные дела о теракте; содействии террористической деятельности; диверсии; вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления и об умышленном уничтожении или повреждении имущества.