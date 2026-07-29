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СК задержал 19 человек, завербованных Киевом через "Дайвинчик/Leo" - РИА Новости, 29.07.2026
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09:05 29.07.2026
СК задержал 19 человек, завербованных Киевом через "Дайвинчик/Leo"

В 10 регионах РФ задержали 19 человек, завербованных Киевом в "Дайвинчик/Leo"

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силовики задержали 19 молодых людей в 10 регионах РФ.
  • Задержанные были вовлечены украинскими спецслужбами в совершение преступлений через сервис "Дайвинчик/Leo".
  • Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, включая теракт и диверсию.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Силовики задержали в 10 регионах РФ 19 молодых людей, которых Киев завербовал через сервис "Дайвинчик/Leo" для преступлений, возбуждены уголовные дела, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"СК России во взаимодействии с оперативными подразделениями ФСБ и МВД России в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Ростовской, Саратовской, Свердловской областях, Алтайском крае и Чувашской Республике задержаны 19 молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, которые были вовлечены сотрудниками украинских спецслужб в совершение преступлений с использованием указанного сервиса", - сказала Петренко.
По данному факту возбуждены уголовные дела о теракте; содействии террористической деятельности; диверсии; вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления и об умышленном уничтожении или повреждении имущества.
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