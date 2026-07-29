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Опубликована деловая программа ВЭФ-2026 - РИА Новости, 29.07.2026
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10:03 29.07.2026
Опубликована деловая программа ВЭФ-2026

В деловую программу ВЭФ войдут более 70 сессий

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкУчастник Восточного экономического форума
Участник Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Участник Восточного экономического форума. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В деловую программу XI Восточного экономического форума войдут более 70 сессий.
  • Сессии будут разделены на пять тематических треков: "Жить и работать на Дальнем Востоке", "Механизмы привлечения частных инвестиций", "Дальний Восток — полюс международного взаимодействия", "Технологии настоящего и будущего", "Логистика и инфраструктура для роста экономики".
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Более 70 сессий, разделенных на пять тематических треков, войдут в деловую программу Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщила пресс-служба аппарата вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
"На официальном сайте опубликована деловая программа XI Восточного экономического форума… В деловую программу войдут более 70 сессий, разделенных на пять тематических треков: "Жить и работать на Дальнем Востоке", "Механизмы привлечения частных инвестиций", "Дальний Восток – полюс международного взаимодействия", "Технологии настоящего и будущего", "Логистика и инфраструктура для роста экономики", - говорится в сообщении.
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"Форум остается ключевой площадкой для выработки прорывных решений, заключения крупных инвестиционных соглашений, меняющих к лучшему жизни тысячи дальневосточников и северян... Уверен, что этот форум будет таким же плодотворным, как и предыдущие", – отметил Трутнев, слова которого приводит пресс-служба.
Восточный экономический форум в 2026 году пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года во исполнение указа президента РФ Владимира Путина. Организатор ВЭФ - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства России.
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РоссияВладивостокВладимир ПутинВосточный экономический форум (ВЭФ)Экономика
 
 
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