Опубликована деловая программа ВЭФ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ В деловую программу XI Восточного экономического форума войдут более 70 сессий.

Сессии будут разделены на пять тематических треков: "Жить и работать на Дальнем Востоке", "Механизмы привлечения частных инвестиций", "Дальний Восток — полюс международного взаимодействия", "Технологии настоящего и будущего", "Логистика и инфраструктура для роста экономики".

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Более 70 сессий, разделенных на пять тематических треков, войдут в деловую программу Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщила пресс-служба аппарата вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

"На официальном сайте опубликована деловая программа XI Восточного экономического форума… В деловую программу войдут более 70 сессий, разделенных на пять тематических треков: "Жить и работать на Дальнем Востоке", "Механизмы привлечения частных инвестиций", "Дальний Восток – полюс международного взаимодействия", "Технологии настоящего и будущего", "Логистика и инфраструктура для роста экономики", - говорится в сообщении.

"Форум остается ключевой площадкой для выработки прорывных решений, заключения крупных инвестиционных соглашений, меняющих к лучшему жизни тысячи дальневосточников и северян... Уверен, что этот форум будет таким же плодотворным, как и предыдущие", – отметил Трутнев, слова которого приводит пресс-служба.