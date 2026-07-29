Уборку озимых начали в Челябинской области на неделю раньше из-за жары

ЧЕЛЯБИНСК, 29 июл - РИА Новости. Уборка озимых на неделю раньше из-за жары стартовала в Челябинской области, обмолочена уже четверть посевов, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

По словам главы региона Алексея Текслера, сезон начался с холодной и дождливой весны, но хозяйства Челябинской области справились. "Уже идет уборка озимых. План на осень — собрать более 2 миллионов тонн зерна и увеличить сбор масличных. Эту планку держим последние 4 года", - написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".

"В Челябинской области стартовала уборка озимых. Уже обмолочено 8 тысяч га, собрано 20,5 тысячи тонн зерна. Самая высокая урожайность озимых зерновых культур в Троицком и Верхнеуральском округах", - говорится в сообщении.

В этом году, по данным властей, уборка началась на неделю раньше из-за жаркой погоды. Заместитель губернатора – министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин отметил, что это позволит оптимизировать сроки уборки, что является важным элементом технологии, так как снижает нагрузку на технику и уменьшает потери урожая.

"Также это дает возможность раньше начать реализацию продукции, что особенно актуально в текущих условиях", - цитирует пресс-служба слова Кобылина.

В прошлом году впервые в регионе средняя урожайность зерновых превысила 20 центнеров с гектара, добавил министр.

По словам генерального директора Петропавловского зернового комплекса Вадима Булгакова (Верхнеуральский муниципальный округ), компания начала уборку озимых 23 июля и на сегодня обмолотили 900 гектаров.

"Озимые культуры являются основными и занимают в севообороте предприятия 30%. Очень довольны урожайностью – 38 ц/га, это хороший результат для нашего климата. Влажность собранного зерна 11%, его не нужно досушивать. Думаю, мы будем первыми на рынке, кто уже готов реализовывать продукцию, это хорошее преимущество", - цитирует пресс-служба слова Булгакова.

Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия Верхнеуральского муниципального округа Наталья Забирова отметила, что 20 августа аграрии планируют приступить к посеву озимых, которые будут убирать уже в следующем году. Все основные мероприятия по подготовке почвы к посеву уже проведены. В конце недели, если позволит погода, хозяйства муниципалитета приступят к уборке яровых культур, пояснила она.

По данным правительства региона, уборку озимых ведут аграрии восьми округов: Варненский, Верхнеуральский, Октябрьский, Троицкий, Увельский, Уйский, Чебаркульский и Чесменский.