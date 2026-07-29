На Урале оправдали мать ребенка, погибшего под лавиной на тюбинге

Краткий пересказ от РИА ИИ Шалинский районный суд вынес оправдательный приговор матери одного из детей, погибших под снежной лавиной во время катания на тюбинге.

Женщине вменяли уголовную статью о причинении смерти по неосторожности из-за покупки ребенку ватрушки.

Оправдание матери произошло благодаря позиции потерпевших, которые обратились к суду с ходатайством о прекращении дела.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Шалинский районный суд вынес оправдательный приговор матери одного из детей, погибших под снежной лавиной во время катания на тюбинге, ей вменяли уголовную статью о причинении смерти по неосторожности из-за покупки ребенку ватрушки, сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

В феврале в уральском селе Сылва Шалинского района двое мальчиков катались на ватрушках, во время очередного спуска их накрыло снежной лавиной, выбраться из-под которой они уже не смогли и задохнулись.

Следствие считало, что женщина приобрела для сына "небезопасный тюбинг", а за месяц до происшествия сама привела сына на "небезопасный склон" кататься, уточнили в инстанции. В день происшествия ребенок с другом пришел отдыхать на гору, где раньше был с мамой.

"Шалинский районный суд вынес оправдательный приговор в отношении местной жительницы, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности девятилетнему сыну и его восьмилетнему другу", – говорится в сообщении.

Во время процесса были допрошены 24 свидетеля, все они указывали на отсутствие вины фигурантки, связывая гибель детей с экстремальными погодными условиями, объяснили в суде.