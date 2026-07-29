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На Урале оправдали мать ребенка, погибшего под лавиной на тюбинге - РИА Новости, 29.07.2026
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16:22 29.07.2026
На Урале оправдали мать ребенка, погибшего под лавиной на тюбинге

Суд на Урале оправдал мать ребенка, погибшего под лавиной на тюбинге

© Fotolia / CorgarashuСуд присяжных
Суд присяжных - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Fotolia / Corgarashu
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шалинский районный суд вынес оправдательный приговор матери одного из детей, погибших под снежной лавиной во время катания на тюбинге.
  • Женщине вменяли уголовную статью о причинении смерти по неосторожности из-за покупки ребенку ватрушки.
  • Оправдание матери произошло благодаря позиции потерпевших, которые обратились к суду с ходатайством о прекращении дела.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Шалинский районный суд вынес оправдательный приговор матери одного из детей, погибших под снежной лавиной во время катания на тюбинге, ей вменяли уголовную статью о причинении смерти по неосторожности из-за покупки ребенку ватрушки, сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области.
В феврале в уральском селе Сылва Шалинского района двое мальчиков катались на ватрушках, во время очередного спуска их накрыло снежной лавиной, выбраться из-под которой они уже не смогли и задохнулись.
Следствие считало, что женщина приобрела для сына "небезопасный тюбинг", а за месяц до происшествия сама привела сына на "небезопасный склон" кататься, уточнили в инстанции. В день происшествия ребенок с другом пришел отдыхать на гору, где раньше был с мамой.
"Шалинский районный суд вынес оправдательный приговор в отношении местной жительницы, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности девятилетнему сыну и его восьмилетнему другу", – говорится в сообщении.
Во время процесса были допрошены 24 свидетеля, все они указывали на отсутствие вины фигурантки, связывая гибель детей с экстремальными погодными условиями, объяснили в суде.
Как добавили в пресс-службе, при ее оправдании сыграла позиция потерпевших, которые обратились к суду с ходатайством о прекращении дела, заявив, что считают подсудимую такой же жертвой случившегося, как и они сами.
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