В Улан-Удэ двухлетняя девочка выпала из окна и выжила

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Двухлетняя девочка выпала из окна пятого этажа в Улан-Удэ.
- Ребенок госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.
- Семья благополучная, с матерью проведена профилактическая беседа, правоохранительные органы проведут проверку.
УЛАН-УДЭ, 29 июл - РИА Новости. Двухлетняя девочка, выпавшая из окна пятого этажа дома в Улан-Удэ, выжила, но находится в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в минздраве Бурятии.
Как сообщили РИА Новости в полиции Бурятии, инцидент произошел во вторник в пятиэтажке на улице Октябрьская в Улан-Удэ - пока мама находилась на кухне, двухлетняя девочка в соседней комнате забралась на подоконник, оперлась на москитную сетку и выпала из окна пятого этажа.
"Ребенок госпитализирован в медицинскую организацию города Улан-Удэ. Состояние крайне тяжелое. Врачи делают все возможное для спасения жизни пациента", - рассказала собеседница агентства.
По данным полиции, семья благополучная, на учете не состоит, с матерью девочки проведена профилактическая беседа. Сотрудники правоохранительных органов проведут проверку, по результатам которой будет вынесено решение о привлечении законных представителей девочки к ответственности.