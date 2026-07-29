В Улан-Удэ двухлетняя девочка выпала из окна и выжила

УЛАН-УДЭ, 29 июл - РИА Новости. Двухлетняя девочка, выпавшая из окна пятого этажа дома в Улан-Удэ, выжила, но находится в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в минздраве Бурятии.

"Ребенок госпитализирован в медицинскую организацию города Улан-Удэ. Состояние крайне тяжелое. Врачи делают все возможное для спасения жизни пациента", - рассказала собеседница агентства.

По данным полиции, семья благополучная, на учете не состоит, с матерью девочки проведена профилактическая беседа. Сотрудники правоохранительных органов проведут проверку, по результатам которой будет вынесено решение о привлечении законных представителей девочки к ответственности.