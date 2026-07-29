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В Улан-Удэ двухлетняя девочка выпала из окна и выжила - РИА Новости, 29.07.2026
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10:21 29.07.2026
В Улан-Удэ двухлетняя девочка выпала из окна и выжила

В Улан-Удэ двухлетняя девочка выпала из окна пятого этажа и выжила

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двухлетняя девочка выпала из окна пятого этажа в Улан-Удэ.
  • Ребенок госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.
  • Семья благополучная, с матерью проведена профилактическая беседа, правоохранительные органы проведут проверку.
УЛАН-УДЭ, 29 июл - РИА Новости. Двухлетняя девочка, выпавшая из окна пятого этажа дома в Улан-Удэ, выжила, но находится в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в минздраве Бурятии.
Как сообщили РИА Новости в полиции Бурятии, инцидент произошел во вторник в пятиэтажке на улице Октябрьская в Улан-Удэ - пока мама находилась на кухне, двухлетняя девочка в соседней комнате забралась на подоконник, оперлась на москитную сетку и выпала из окна пятого этажа.
"Ребенок госпитализирован в медицинскую организацию города Улан-Удэ. Состояние крайне тяжелое. Врачи делают все возможное для спасения жизни пациента", - рассказала собеседница агентства.
По данным полиции, семья благополучная, на учете не состоит, с матерью девочки проведена профилактическая беседа. Сотрудники правоохранительных органов проведут проверку, по результатам которой будет вынесено решение о привлечении законных представителей девочки к ответственности.
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