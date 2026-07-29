В ДНР от удара украинских дронов погиб человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атак ударных БПЛА ВСУ погиб один человек и пострадали 14 мирных жителей ДНР.
- Пострадали жители разных населенных пунктов, включая Горловку, Луганское, Светлодарск.
- Глава региона Денис Пушилин сообщил о повреждениях в нескольких городских и муниципальных округах.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Один человек погиб, еще 14 мирных жителей ДНР пострадали в среду из-за атак ударных БПЛА ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин.
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"Один человек погиб, еще четырнадцать мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ", - написал Пушилин в канале на платформе "Макс".
Глава региона уточнил, что при атаке на автомобиль в поселке Луганское погиб мужчина. Также на автодороге Луганск - Светлодарск при атаке на рейсовый автобус тяжело ранены две женщины, ранения средней степени тяжести получили три женщины и три мужчины. Кроме того, пострадали еще две женщины.
Подчеркивается, что при атаке на автомобиль в Светлодарске пострадали мужчина и женщина. Еще один мужчина ранен в Центрально-Городском районе Горловки. Также в Волновахском муниципальном округе пострадал мужчина.
"Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления", - добавил Пушилин.
Он отметил, что зафиксированы повреждения в городских округах Горловка, Дебальцево, Торез, Харцызск, Амвросиевском и Волновахском муниципальных округах.