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США нарисуют Зеленскому комбинацию из трех пальцев, считает эксперт - РИА Новости, 29.07.2026
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22:14 29.07.2026
США нарисуют Зеленскому комбинацию из трех пальцев, считает эксперт

РИА Новости: Леонков считает, что США нарисуют Киеву комбинацию из трех пальцев

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом заявил, что попросил предоставить Украине экстренный "зимний пакет" из 300 ракет-перехватчиков для Patriot.
  • По мнению российского военного эксперта Алексея Леонкова, США не смогут предоставить такое количество ракет, так как у них самих осталось примерно 800 ракет.
  • Эксперт отметил, что возможности американского военно-промышленного комплекса таковы, что на середину 2026 года Пентагон получает по 20 ракет PAC-3 в месяц, значит, до конца 2026 года ожидается поступление всего 100 ракет.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Украина вместо зенитных ракет PAC-3 для комплексов Patriot получит "комбинацию из трех пальцев", заявил РИА Новости известный российский военный эксперт, директор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
Накануне Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил в интервью Axios, что попросил предоставить Украине экстренный "зимний пакет" из 300 ракет-перехватчиков для Patriot.
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"Зеленскому нарисуют комбинацию из трех пальцев. США не смогут им предоставить такое количество ракет, так как у самих, по подсчетам экспертов, осталось примерно 800 ракет при том, что конфликт с Ираном продолжается. И еще, возможно, придется защищать Израиль", - сказал Леонков.
Он пояснил, что до конфликта с Ираном в 2025 году США располагали 2330 ракетами-перехватчиками PAC-2 и PAC-3. Во время конфликта они израсходовали порядка 1300 ракет, то есть оставалось примерно 1030.
"После второй операции против Ирана, которая началась в марте-апреле 2026 года и фактически продолжается до сих пор, количество ракет уменьшилось до примерно до 800 единиц. И если отдать Киеву 300, то у США останется критический опасный минимум в 500 ракет", - сказал эксперт.
В то же время он отметил, что возможности американского ВПК таковы: на середину 2026 года Пентагон получает по 20 ракет PAC-3 в месяц, Значит, до конца 2026 года ожидается поступление всего 100 ракет.
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