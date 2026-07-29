Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом заявил, что попросил предоставить Украине экстренный "зимний пакет" из 300 ракет-перехватчиков для Patriot.

По мнению российского военного эксперта Алексея Леонкова, США не смогут предоставить такое количество ракет, так как у них самих осталось примерно 800 ракет.

Эксперт отметил, что возможности американского военно-промышленного комплекса таковы, что на середину 2026 года Пентагон получает по 20 ракет PAC-3 в месяц, значит, до конца 2026 года ожидается поступление всего 100 ракет.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Украина вместо зенитных ракет PAC-3 для комплексов Patriot получит "комбинацию из трех пальцев", заявил РИА Новости известный российский военный эксперт, директор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

Накануне Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил в интервью Axios, что попросил предоставить Украине экстренный "зимний пакет" из 300 ракет-перехватчиков для Patriot.

« "Зеленскому нарисуют комбинацию из трех пальцев. США не смогут им предоставить такое количество ракет, так как у самих, по подсчетам экспертов, осталось примерно 800 ракет при том, что конфликт с Ираном продолжается. И еще, возможно, придется защищать Израиль", - сказал Леонков.

Он пояснил, что до конфликта с Ираном в 2025 году США располагали 2330 ракетами-перехватчиками PAC-2 и PAC-3. Во время конфликта они израсходовали порядка 1300 ракет, то есть оставалось примерно 1030.

"После второй операции против Ирана, которая началась в марте-апреле 2026 года и фактически продолжается до сих пор, количество ракет уменьшилось до примерно до 800 единиц. И если отдать Киеву 300, то у США останется критический опасный минимум в 500 ракет", - сказал эксперт.