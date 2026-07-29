СМИ: трек Монеточки* вырезали из украинской версии нового "Человека паука"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В новой части фильма "Человек-паук" звучит песня российской певицы Монеточки*.
- Трек Монеточки* был вырезан из прокатной версии фильма в Украине.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Трек певицы Монеточки* вырезан из украинской прокатной версии новой части "Человека паука", сообщил киевский телеканал "Киев24".
"В новой части фильма "Человек-паук" звучит песня российской певицы Монеточки*... В украинском прокате этот фрагмент был вырезан", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Киев24".
В фильме звучит трек "Монополия", а имя исполнительницы указано в титрах. Несмотря на то, что композиция играет всего несколько секунд, украинские цензоры все равно добились удаления нежелательной сцены.
Минюст РФ в январе 2023 года включил Монеточку* в реестр иноагентов. Как поясняли в ведомстве, певица получала финансовую поддержку от иностранных источников, вела сбор средств в поддержку Украины, высказывалась против специальной военной операции. В настоящее время она проживает за пределами России. В июле суд заочно приговорил певицу к году лишения свободы по делу об уклонении от обязанностей иноагента.
* Физическое лицо, признанное иноагентом, объявлена в международный розыск и заочно арестована в России
* Физическое лицо, признанное иноагентом, объявлена в международный розыск и заочно арестована в России
Певицу Монеточку* заочно приговорили к году колонии
7 июля, 16:12