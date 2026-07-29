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СМИ: трек Монеточки* вырезали из украинской версии нового "Человека паука" - РИА Новости, 29.07.2026
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21:54 29.07.2026
СМИ: трек Монеточки* вырезали из украинской версии нового "Человека паука"

Трек "Монеточки" вырезан из украинской прокатной версии нового "Человека паука"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПевица Монеточка*
Певица Монеточка* - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Певица Монеточка*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В новой части фильма "Человек-паук" звучит песня российской певицы Монеточки*.
  • Трек Монеточки* был вырезан из прокатной версии фильма в Украине.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Трек певицы Монеточки* вырезан из украинской прокатной версии новой части "Человека паука", сообщил киевский телеканал "Киев24".
"В новой части фильма "Человек-паук" звучит песня российской певицы Монеточки*... В украинском прокате этот фрагмент был вырезан", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Киев24".
В фильме звучит трек "Монополия", а имя исполнительницы указано в титрах. Несмотря на то, что композиция играет всего несколько секунд, украинские цензоры все равно добились удаления нежелательной сцены.
Минюст РФ в январе 2023 года включил Монеточку* в реестр иноагентов. Как поясняли в ведомстве, певица получала финансовую поддержку от иностранных источников, вела сбор средств в поддержку Украины, высказывалась против специальной военной операции. В настоящее время она проживает за пределами России. В июле суд заочно приговорил певицу к году лишения свободы по делу об уклонении от обязанностей иноагента.
* Физическое лицо, признанное иноагентом, объявлена в международный розыск и заочно арестована в России
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7 июля, 16:12
 
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