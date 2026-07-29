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На Украине майор ВСУ заставил подчиненных строить загородный дом - РИА Новости, 29.07.2026
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20:18 29.07.2026
На Украине майор ВСУ заставил подчиненных строить загородный дом

В Одесской области майор ВСУ заставил подчиненных строить загородный дом

© Фото : Прокуратура УкраиныВоеннослужащие ВСУ строили дом командиру воинской части
Военнослужащие ВСУ строили дом командиру воинской части - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : Прокуратура Украины
Военнослужащие ВСУ строили дом командиру воинской части
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Майор ВСУ привлекал подчиненных к строительству своего частного дома в Одесской области.
  • Задержанному предъявлены обвинения по статье о превышении служебных полномочий, которая предусматривает до 12 лет лишения свободы.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Майор ВСУ заставил подчиненных строить загородный дом вместо несения воинской службы, сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
Одесской области правоохранители выявили командира воинской части, который, по данным следствия, в течение нескольких месяцев привлекал подчиненных к строительству своего частного дома", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Кравченко.
© Фото : Прокуратура УкраиныВоеннослужащие ВСУ строили дом командиру воинской части
Военнослужащие ВСУ строили дом командиру воинской части - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : Прокуратура Украины
Военнослужащие ВСУ строили дом командиру воинской части
По данным украинского генпрокурора, задержанный носит звание майора ВСУ. К работам на своем приусадебном участке подозреваемый привлек почти роту солдат - строительством занимались 83 военнослужащих. Также в собственных целях задержанный использовал военные грузовики из своей части. Ему предъявлены обвинения по статье о превышении служебных полномочий военнослужащим, которая предусматривает до 12 лет лишения свободы.
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