На Украине майор ВСУ заставил подчиненных строить загородный дом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Майор ВСУ привлекал подчиненных к строительству своего частного дома в Одесской области.
- Задержанному предъявлены обвинения по статье о превышении служебных полномочий, которая предусматривает до 12 лет лишения свободы.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Майор ВСУ заставил подчиненных строить загородный дом вместо несения воинской службы, сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
"В Одесской области правоохранители выявили командира воинской части, который, по данным следствия, в течение нескольких месяцев привлекал подчиненных к строительству своего частного дома", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Кравченко.
© Фото : Прокуратура УкраиныВоеннослужащие ВСУ строили дом командиру воинской части
© Фото : Прокуратура Украины
Военнослужащие ВСУ строили дом командиру воинской части
По данным украинского генпрокурора, задержанный носит звание майора ВСУ. К работам на своем приусадебном участке подозреваемый привлек почти роту солдат - строительством занимались 83 военнослужащих. Также в собственных целях задержанный использовал военные грузовики из своей части. Ему предъявлены обвинения по статье о превышении служебных полномочий военнослужащим, которая предусматривает до 12 лет лишения свободы.
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