На Украине майор ВСУ заставил подчиненных строить загородный дом

По данным украинского генпрокурора, задержанный носит звание майора ВСУ. К работам на своем приусадебном участке подозреваемый привлек почти роту солдат - строительством занимались 83 военнослужащих. Также в собственных целях задержанный использовал военные грузовики из своей части. Ему предъявлены обвинения по статье о превышении служебных полномочий военнослужащим, которая предусматривает до 12 лет лишения свободы.