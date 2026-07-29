Краткий пересказ от РИА ИИ Виктору Медведчуку заочно предъявили новые обвинения в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Офис генпрокурора Украины утверждает, что Медведчук вел «системную антиукраинскую информационную кампанию» в течение 2023–2026 годов.

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Экс-лидеру запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - за жизнь", председателю совета движения "Другая Украина" Виктору Медведчуку заочно предъявили новые обвинения в посягательстве на территориальную целостность страны, сообщили в офисе украинского генпрокурора.

В июне офис генпрокурора заявил, что предъявил обвинение Медведчуку в публичных призывах к изменению украинской государственной границы.

"Предъявлены обвинения бывшему народному депутату Украины Виктору Медведчуку. Ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса генпрокурора Украины.

Ведомство утверждает, что Медведчук в течение 2023-2026 годов вел "системную антиукраинскую информационную кампанию".

Служба безопасности Украины в августе 2025 года заявила о заочном предъявлении обвинений в госизмене и поддержке РФ Медведчуку.