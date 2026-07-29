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На Украине заочно предъявили новые обвинения Медведчуку - РИА Новости, 29.07.2026
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19:07 29.07.2026
На Украине заочно предъявили новые обвинения Медведчуку

На Украине заочно предъявили новые обвинения Виктору Медведчуку

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Виктор Медведчук. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Виктору Медведчуку заочно предъявили новые обвинения в посягательстве на территориальную целостность Украины.
  • Офис генпрокурора Украины утверждает, что Медведчук вел «системную антиукраинскую информационную кампанию» в течение 2023–2026 годов.
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Экс-лидеру запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - за жизнь", председателю совета движения "Другая Украина" Виктору Медведчуку заочно предъявили новые обвинения в посягательстве на территориальную целостность страны, сообщили в офисе украинского генпрокурора.
В июне офис генпрокурора заявил, что предъявил обвинение Медведчуку в публичных призывах к изменению украинской государственной границы.
"Предъявлены обвинения бывшему народному депутату Украины Виктору Медведчуку. Ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса генпрокурора Украины.
Ведомство утверждает, что Медведчук в течение 2023-2026 годов вел "системную антиукраинскую информационную кампанию".
Служба безопасности Украины в августе 2025 года заявила о заочном предъявлении обвинений в госизмене и поддержке РФ Медведчуку.
СБУ в апреле 2022 года сообщила о задержании Медведчука. Сам Медведчук, как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. По указу Владимира Зеленского Медведчука лишили украинского гражданства.
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