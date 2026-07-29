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В Киеве заявили, что не способны производить БПЛА для скоростных целей - РИА Новости, 29.07.2026
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18:55 29.07.2026
В Киеве заявили, что не способны производить БПЛА для скоростных целей

Власюк: Украина не способна производить БПЛА-перехватчики для скоростных целей

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украина не способна производить дроны-перехватчики для скоростных целей и полностью зависит от западных поставок зенитных ракет, заявил украинский уполномоченный по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.
  • Владимир Зеленский написал письмо Дональду Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них, но не получил ответа.
  • По итогам встречи с Трампом Зеленский заявил, что Трамп согласился дать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Украина не способна производить дроны-перехватчики для скоростных целей и полностью зависит от западных поставок зенитных ракет, пригодных для их перехвата, заявил украинский уполномоченный по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.
"Мы уже научились делать перехватчики (для БПЛА "Герань" - ред.) и как-то с этим бороться. То, что быстрее - БПЛА-перехватчикам (сбивать -ред.) тяжело. Поэтому там больше расчет на зенитные средства поражения", - заявил Власюк в ходе общения с прессой. Запись его заявления опубликовало украинское агентство УНИАН в своем Telegram-канале.
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Как заявил Власюк, украинские БПЛА-перехватчики могут справляться только с низкоскоростными БПЛА, но даже с ними возникают проблемы в случае попытки перехвата дрона при помощи пулеметной турели. Для перехвата более скоростных целей требуются зенитные ракеты, стоимость которых может значительно превышать стоимость дрона, который ею пытаются сбить.
В июне Владимир Зеленский написал письмо президенту США Дональду Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. Позднее Зеленский сообщил, что ни Конгресс США, ни Белый дом не ответили на его письмо.
Во вторник вечером Зеленский встретился с Трампом в Белом доме, встреча прошла в закрытом режиме. По итогам встречи Зеленский заявил, что Трамп якобы согласился дать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Позднее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RMF FM заявил, что Польша хочет, чтобы Украина разместила производство ракет для ЗРК Patriot на ее территории.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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