В Киеве заявили, что не способны производить БПЛА для скоростных целей

Краткий пересказ от РИА ИИ Украина не способна производить дроны-перехватчики для скоростных целей и полностью зависит от западных поставок зенитных ракет, заявил украинский уполномоченный по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Владимир Зеленский написал письмо Дональду Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них, но не получил ответа.

По итогам встречи с Трампом Зеленский заявил, что Трамп согласился дать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Украина не способна производить дроны-перехватчики для скоростных целей и полностью зависит от западных поставок зенитных ракет, пригодных для их перехвата, заявил украинский уполномоченный по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

"Мы уже научились делать перехватчики (для БПЛА "Герань" - ред.) и как-то с этим бороться. То, что быстрее - БПЛА-перехватчикам (сбивать -ред.) тяжело. Поэтому там больше расчет на зенитные средства поражения", - заявил Власюк в ходе общения с прессой. Запись его заявления опубликовало украинское агентство УНИАН в своем Telegram-канале.

Как заявил Власюк, украинские БПЛА-перехватчики могут справляться только с низкоскоростными БПЛА, но даже с ними возникают проблемы в случае попытки перехвата дрона при помощи пулеметной турели. Для перехвата более скоростных целей требуются зенитные ракеты, стоимость которых может значительно превышать стоимость дрона, который ею пытаются сбить.

В июне Владимир Зеленский написал письмо президенту США Дональду Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. Позднее Зеленский сообщил, что ни Конгресс США, ни Белый дом не ответили на его письмо.

Во вторник вечером Зеленский встретился с Трампом в Белом доме, встреча прошла в закрытом режиме. По итогам встречи Зеленский заявил, что Трамп якобы согласился дать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Позднее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RMF FM заявил, что Польша хочет, чтобы Украина разместила производство ракет для ЗРК Patriot на ее территории.