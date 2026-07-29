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В Киево-Печерской лавре представили экстремистский батальон - РИА Новости, 29.07.2026
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18:07 29.07.2026
В Киево-Печерской лавре представили экстремистский батальон

В Киево-Печерской лавре прошла презентация экстремистского батальона

© AP Photo / Efrem LukatskyКиево-Печерская лавра в Киеве
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Киево-Печерской лавре состоялась презентация военизированного объединения "Христианский корпус".
  • В состав "Христианского корпуса" вошли представители различных украинских формирований, таких как "Традиция и Порядок", "Стугна", "Белорусские добровольцы", "Рота Иисуса Христа", "Братство"* и "Реванш".
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В Киево-Печерской лавре состоялась презентация военизированного объединения "Христианский корпус", в состав которого вошли различные украинские формирования, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Трапезном храме Киево-Печерской лавры состоялась презентация экстремистского военизированного батальона "Христианский корпус", — сообщил собеседник агентства.
По словам собеседника агентстве, в новый батальон вошли представители объединения "Традиция и Порядок", спецподразделения "Стугна", группы "Белорусских добровольцев", а также "Роты Иисуса Христа" и организаций "Братство"* и "Реванш".
Кроме того, участники встречи заявили о намерении вести активную деятельность в тылу, выполняя задачи карательных подразделений.

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Иисус ХристосБратство
 
 
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