В Киево-Печерской лавре представили экстремистский батальон

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В Киево-Печерской лавре состоялась презентация военизированного объединения "Христианский корпус", в состав которого вошли различные украинские формирования, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Кроме того, участники встречи заявили о намерении вести активную деятельность в тылу, выполняя задачи карательных подразделений.



*запрещенная в РФ террористическая организация