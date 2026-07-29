Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киево-Печерской лавре состоялась презентация военизированного объединения "Христианский корпус".
- В состав "Христианского корпуса" вошли представители различных украинских формирований, таких как "Традиция и Порядок", "Стугна", "Белорусские добровольцы", "Рота Иисуса Христа", "Братство"* и "Реванш".
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В Киево-Печерской лавре состоялась презентация военизированного объединения "Христианский корпус", в состав которого вошли различные украинские формирования, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Трапезном храме Киево-Печерской лавры состоялась презентация экстремистского военизированного батальона "Христианский корпус", — сообщил собеседник агентства.
По словам собеседника агентстве, в новый батальон вошли представители объединения "Традиция и Порядок", спецподразделения "Стугна", группы "Белорусских добровольцев", а также "Роты Иисуса Христа" и организаций "Братство"* и "Реванш".
Кроме того, участники встречи заявили о намерении вести активную деятельность в тылу, выполняя задачи карательных подразделений.
*запрещенная в РФ террористическая организация
*запрещенная в РФ террористическая организация
На Украине продают постеры с "заповедями националиста"
17 декабря 2025, 06:42