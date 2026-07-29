На Украине мужчина продавал уклонистам поддельные иностранные паспорта

Краткий пересказ от РИА ИИ В Николаеве задержали группу лиц, которая занималась изготовлением и сбытом поддельных иностранных паспортов.

Основными заказчиками поддельных документов были военнообязанные мужчины, которые пытались избежать мобилизации.

Подозреваемым предъявлено обвинение в препятствовании деятельности ВСУ по предварительному сговору группой лиц, максимальное наказание по этой статье — восемь лет лишения свободы.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Житель Николаева и два его помощника изготавливали поддельные иностранные паспорта и продавали их военнообязанным мужчинам, которые пытались избежать мобилизации, сообщил департамент внутренней безопасности полиции Украины.

"Оперативники департамента внутренней безопасности нацполиции в сотрудничестве с работниками СБУ (службы безопасности Украины - ред.) разоблачили и остановили деятельность группы лиц, которая производила и сбывала поддельные документы одной из стран Кавказского региона", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте департамента.

В ведомстве не уточнили, документы какой страны подделывали фигуранты, однако на опубликованных оперативных фотографиях видны грузинские паспорта.

По данным следствия, основными заказчиками поддельных документов были военнообязанные мужчины. Выдавая себя за иностранных граждан, они могли избежать проверок со стороны работников украинских военкоматов. Организатором схемы оказался иностранный гражданин, проживающий в Николаеве. Он привлек к схеме двух помощников, которые отвечали за изготовление подделок и поиск новых клиентов.

"Заказчикам сразу изготавливали паспорт и водительское удостоверение. А готовую продукцию пересылали по почте, используя каждый раз придуманные имена. Стоимость фальшивок начиналась с 500 долларов", - объяснили в ДВБ.

Сообщается, что во время обыска у подозреваемых нашли оборудование и материалы, необходимые для изготовления поддельных документов. Фигурантов задержали. Им предъявлено обвинение в препятствовании деятельности ВСУ по предварительному сговору группой лиц. Максимальное наказание по этой статье - восемь лет лишения свободы.