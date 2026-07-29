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Украина не сможет наладить производство ракет для Patriot, пишет Welt - РИА Новости, 29.07.2026
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15:20 29.07.2026
Украина не сможет наладить производство ракет для Patriot, пишет Welt

Welt: Киев не может наладить производство ракет для Patriot из-за позиции Boeing

© U.S. Army photo by 2nd Lt. Emily ParkПусковая установка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot
Пусковая установка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© U.S. Army photo by 2nd Lt. Emily Park
Пусковая установка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер заявил, что Украина не сможет наладить собственное производство ракет для американских комплексов ПВО Patriot из-за жесткой позиции корпорации Boeing.
  • По словам журналиста, организация производства ракет для американских комплексов требует много времени и представляет собой очень сложный технологический процесс.
  • Кристоф Ваннер отметил, что быстрой помощи Украине на данный момент ожидать не приходится, даже если бы было разрешено производство по лицензии.
БЕРЛИН, 29 июл - РИА Новости. Украина не сможет наладить собственное производство ракет для американских комплексов ПВО Patriot из-за жесткой позиции авиастроительной корпорации Boeing, заявил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.
Во вторник вечером Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, встреча прошла в закрытом режиме. По итогам встречи Зеленский заявил, что Трамп якобы согласился дать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Позднее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RMF FM заявил, что Польша хочет, чтобы Украина разместила производство ракет для ЗРК Patriot на ее территории.
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"Есть еще одно серьезное препятствие — это головки самонаведения для этих ракет Patriot, и прежде всего для модели PAC-3…Эти головки производит Boeing, и, насколько мне известно, корпорация не хочет предоставлять лицензию на их производство третьим странам", - сказал Ваннер в своем репортаже из Киева.
Журналист указал, что организация производства ракет для американских комплексов требует много времени и представляет собой очень сложный технологический процесс. Кроме того, по его словам, ракеты PAC-3 сейчас остро необходимы самим США для восполнения запасов противовоздушной обороны. Еще одним препятствием для запуска такого производства на Украине Ваннер назвал высокий риск его уничтожения российскими военными.
"Таким образом, быстрой помощи Украине на данный момент, даже если бы было разрешено производство по лицензии, ожидать не приходится", - резюмировал журналист.
Как ранее выяснило РИА Новости, лицензионное производство ракет-перехватчиков для Patriot по лицензии США налажено только в Японии и Германии.
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Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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