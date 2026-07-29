В ЕК не подтвердили, что Киев получит все десять миллиардов евро из SAFE

Краткий пересказ от РИА ИИ В Еврокомиссии заявили, что сумма в 10 миллиардов евро для Украины из европейской программы перевооружения SAFE является оценочной.

Представитель ЕК Тома Ренье указал на проблемы в согласовании кредитных соглашений с Венгрией и Италией, из-за чего не весь бюджет программы в 150 миллиардов евро может быть распределен.

Издание Euractiv сообщило о планах Евросоюза выделить Киеву дополнительно 10 миллиардов евро из невостребованных остатков SAFE.

БРЮССЕЛЬ, 29 июл - РИА Новости. В Еврокомиссии отказались заверять, что Украина сможет получить все заявленные 10 миллиардов евро из европейской программы перевооружения SAFE, это оценочная сумма, заявил представитель ЕК Тома Ренье.

Издание Euractiv сообщило 15 июля, что Евросоюз планирует выделить Киеву дополнительно 10 миллиардов евро из невостребованных остатков SAFE.

"Оценка в 10 миллиардов евро из остатков основана на многих факторах, как факт, что некоторые кредитные соглашения еще не были подписаны", - сказал на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Тома Ренье.

Он также указал на проблемы в согласовании кредитных соглашений с Венгрией и Италией, из-за чего вполне вероятно, что не весь бюджет программы в 150 миллиардов евро будет распределен. Кроме того, согласно регламенту, среди стран-членов ЕС будет необходимо провести второй раунд заявок на кредиты, если останутся средства.

При этом представитель ЕК не уточнил, откуда Киев получит 10 миллиардов евро для Украины, если кредитные соглашения будут согласованы в полном объеме.