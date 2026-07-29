Мужчина помогал военнообязанным выезжать с Украины, выдавая их за водителей

Краткий пересказ от РИА ИИ Руководитель общественной организации из Ровненской области за деньги помогал военнообязанным выезжать с Украины.

Он вносил военнообязанных в украинскую онлайн-систему для пересечения границы «Путь» под видом водителей, занятых в гуманитарных перевозках, и подделывал документы о перевозке грузов.

Подозреваемому предъявлено обвинение в незаконной переправке лиц через государственную границу, ему грозит до семи лет лишения свободы.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Руководитель общественной организации из Ровненской области за деньги помогал военнообязанным выезжать с Украины, выдавая их за водителей гуманитарных перевозок, сообщила украинская пограничная служба.

"Оперативники Волынского пограничного отряда остановили преступную деятельность общественного деятеля Ровненской области , который организовал схему незаконной переправки лиц через государственную границу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте погранслужбы.

В ведомстве рассказали, что 51-летний руководитель общественной организации за деньги вносил военнообязанных в украинскую онлайн-систему для пересечения границы "Путь" под видом водителей, занятых в гуманитарных перевозках. В дальнейшем подозреваемый подделывал документы о перевозке грузов и инструктировал мужчин о порядке прохождения пограничного контроля.

"По данным следствия, установлено по меньшей мере 30 мужчин, которых фигурант направил на выезд за гуманитарными грузами и которые не вернулись из заграничного вояжа", - добавили в украинской погранслужбе.

Сообщается, что во время обысков у подозреваемого изъяли мобильный телефон, документацию, черновые записи и печать общественной организации. Ему предъявлено обвинение в незаконной переправке лиц через государственную границу. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Ожидается, что суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения.