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Мужчина помогал военнообязанным выезжать с Украины, выдавая их за водителей - РИА Новости, 29.07.2026
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Мужчина помогал военнообязанным выезжать с Украины, выдавая их за водителей

Активист помогал военнообязанным выезжать с Украины, выдавая их за водителей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили полиции
Автомобили полиции - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководитель общественной организации из Ровненской области за деньги помогал военнообязанным выезжать с Украины.
  • Он вносил военнообязанных в украинскую онлайн-систему для пересечения границы «Путь» под видом водителей, занятых в гуманитарных перевозках, и подделывал документы о перевозке грузов.
  • Подозреваемому предъявлено обвинение в незаконной переправке лиц через государственную границу, ему грозит до семи лет лишения свободы.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Руководитель общественной организации из Ровненской области за деньги помогал военнообязанным выезжать с Украины, выдавая их за водителей гуманитарных перевозок, сообщила украинская пограничная служба.
"Оперативники Волынского пограничного отряда остановили преступную деятельность общественного деятеля Ровненской области, который организовал схему незаконной переправки лиц через государственную границу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте погранслужбы.
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В ведомстве рассказали, что 51-летний руководитель общественной организации за деньги вносил военнообязанных в украинскую онлайн-систему для пересечения границы "Путь" под видом водителей, занятых в гуманитарных перевозках. В дальнейшем подозреваемый подделывал документы о перевозке грузов и инструктировал мужчин о порядке прохождения пограничного контроля.
"По данным следствия, установлено по меньшей мере 30 мужчин, которых фигурант направил на выезд за гуманитарными грузами и которые не вернулись из заграничного вояжа", - добавили в украинской погранслужбе.
Сообщается, что во время обысков у подозреваемого изъяли мобильный телефон, документацию, черновые записи и печать общественной организации. Ему предъявлено обвинение в незаконной переправке лиц через государственную границу. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Ожидается, что суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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