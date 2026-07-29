ВС России поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы России нанесли поражение складам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.
- Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией в 137 районах.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России за сутки нанесли поражение складам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, сообщило Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складам вооружения, боеприпасов и горючего, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18