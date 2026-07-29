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На Украине пропало почти 800 тысяч единиц оружия, пишут СМИ - РИА Новости, 29.07.2026
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11:14 29.07.2026
На Украине пропало почти 800 тысяч единиц оружия, пишут СМИ

Fatto Quotidiano: на Украине с начала 2022 г пропали почти 800 тыс единиц оружия

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С начала 2022 года на Украине были утрачены или похищены 780 465 единиц оружия.
  • Большинство утраченного оружия пропало в Николаевской, Киевской и Донецкой областях.
  • Прокурор Палермо Маурицио де Лучия предупредил об интересе итальянской мафии, в частности группировки «Коза ностра», к оружию на черном рынке, включая беспилотники.
РИМ, 29 июл - РИА Новости. На Украине были утрачены или похищены 780 465 единиц оружия с начала 2022 года, которые могли впоследствии попасть на черный рынок, сообщила газета Fatto Quotidiano.
"С 2022 года было утеряно или украдено 780 465 единиц оружия, из которых 149 тысяч - только за первые пять месяцев 2026 года", - говорится в статье.
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Как отмечается, большинство из них пропали в Николаевской, Киевской и Донецкой областях. По данным издания, они либо уже оказались на черном рынке, либо попали в руки мафии.
Издание также приводит предупреждение прокурора Палермо Маурицио де Лучии, по словам которого, итальянские правоохранительные органы фиксируют интерес организованной преступности, особенно мафиозной группировки "Коза ностра", к оружию, поступающему на черный рынок в связи с конфликтом на Украине.
Особый интерес, по словам прокурора, представляют беспилотники, в том числе способные нести боевую нагрузку.
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