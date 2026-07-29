На Украине пропало почти 800 тысяч единиц оружия, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С начала 2022 года на Украине были утрачены или похищены 780 465 единиц оружия.
- Большинство утраченного оружия пропало в Николаевской, Киевской и Донецкой областях.
- Прокурор Палермо Маурицио де Лучия предупредил об интересе итальянской мафии, в частности группировки «Коза ностра», к оружию на черном рынке, включая беспилотники.
РИМ, 29 июл - РИА Новости. На Украине были утрачены или похищены 780 465 единиц оружия с начала 2022 года, которые могли впоследствии попасть на черный рынок, сообщила газета Fatto Quotidiano.
"С 2022 года было утеряно или украдено 780 465 единиц оружия, из которых 149 тысяч - только за первые пять месяцев 2026 года", - говорится в статье.
Как отмечается, большинство из них пропали в Николаевской, Киевской и Донецкой областях. По данным издания, они либо уже оказались на черном рынке, либо попали в руки мафии.
Издание также приводит предупреждение прокурора Палермо Маурицио де Лучии, по словам которого, итальянские правоохранительные органы фиксируют интерес организованной преступности, особенно мафиозной группировки "Коза ностра", к оружию, поступающему на черный рынок в связи с конфликтом на Украине.
Особый интерес, по словам прокурора, представляют беспилотники, в том числе способные нести боевую нагрузку.