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Киев не сможет производить Patriot у себя, считает экс-офицер СБУ - РИА Новости, 29.07.2026
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10:23 29.07.2026
Киев не сможет производить Patriot у себя, считает экс-офицер СБУ

Прозоров: Украина не сможет производить у себя ракеты для Patriot

© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы Patriot
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-подполковник СБУ Прозоров заявил, что Украина не сможет производить ракеты для систем Patriot и они, скорее всего, будут производиться в странах Европы.
  • Зеленский заявил, что Трамп якобы согласился дать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot.
  • Косиняк-Камыш заявил, что Польша хочет, чтобы Украина разместила производство ракет для ЗРК Patriot на ее территории, но, по мнению Прозорова, производство развернут где-нибудь в Германии.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Украина не сможет производить у себя ракеты для систем Patriot, поэтому они, скорее всего, будут производиться в странах Европы, заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров в беседе с РИА Новости.
Во вторник вечером Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, встреча прошла в закрытом режиме. По итогам встречи Зеленский заявил, что Трамп якобы согласился дать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Позднее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RMF FM заявил, что Польша хочет, чтобы Украина разместила производство ракет для ЗРК Patriot на ее территории.
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"Все адреса размещения на Украине промышленных производств станут известны, и все что можно туда полетит... Поэтому, скорее всего, производство развернут где-нибудь в Германии, и будут на него лепить шильдики Made in Ukraine. И эти ракеты будут поставлять на Украину, а на Украине торжественно Зеленский перережет ленточку... а на самом деле производство будет размещено где-то в Европе" - сказал Прозоров.
По его прогнозу, такие ракеты могут появиться уже в следующем году.
Кроме вопроса безопасности производства, экс-офицер также упомянул сложность процесса. По его мнению, на Украине не осталось специалистов, способных организовать производство такого уровня.
Как ранее выяснило РИА Новости, лицензионное производство ракет-перехватчиков для Patriot по лицензии США налажено только в Японии и Германии.
В апреле Минобороны России в официальном документе опубликовало адреса, где находятся "украинские" и "совместные" с другими государствами предприятия по выпуску беспилотников и комплектующих БПЛА для Украины.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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