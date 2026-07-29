Киев не сможет производить Patriot у себя, считает экс-офицер СБУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Экс-подполковник СБУ Прозоров заявил, что Украина не сможет производить ракеты для систем Patriot и они, скорее всего, будут производиться в странах Европы.

Зеленский заявил, что Трамп якобы согласился дать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot.

Косиняк-Камыш заявил, что Польша хочет, чтобы Украина разместила производство ракет для ЗРК Patriot на ее территории, но, по мнению Прозорова, производство развернут где-нибудь в Германии.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Украина не сможет производить у себя ракеты для систем Patriot, поэтому они, скорее всего, будут производиться в странах Европы, заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров в беседе с РИА Новости.

Во вторник вечером Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, встреча прошла в закрытом режиме. По итогам встречи Зеленский заявил, что Трамп якобы согласился дать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Позднее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RMF FM заявил, что Польша хочет, чтобы Украина разместила производство ракет для ЗРК Patriot на ее территории.

"Все адреса размещения на Украине промышленных производств станут известны, и все что можно туда полетит... Поэтому, скорее всего, производство развернут где-нибудь в Германии, и будут на него лепить шильдики Made in Ukraine. И эти ракеты будут поставлять на Украину, а на Украине торжественно Зеленский перережет ленточку... а на самом деле производство будет размещено где-то в Европе" - сказал Прозоров.

По его прогнозу, такие ракеты могут появиться уже в следующем году.

Кроме вопроса безопасности производства, экс-офицер также упомянул сложность процесса. По его мнению, на Украине не осталось специалистов, способных организовать производство такого уровня.

Как ранее выяснило РИА Новости, лицензионное производство ракет-перехватчиков для Patriot по лицензии США налажено только в Японии и Германии.

В апреле Минобороны России в официальном документе опубликовало адреса, где находятся "украинские" и "совместные" с другими государствами предприятия по выпуску беспилотников и комплектующих БПЛА для Украины.