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"На грани": в Киеве выступили с мрачным предупреждением об Украине - РИА Новости, 29.07.2026
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06:17 29.07.2026
"На грани": в Киеве выступили с мрачным предупреждением об Украине

Глава УАВЭ Игнатьев: Украину ждет самая тяжелая зима с начала конфликта

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава УАВЭ Станислав Игнатьев предупредил, что грядущая зима будет самой тяжелой для Украины с начала ведения боевых действий.
  • По словам эксперта, энергосистема страны повреждена и работает на грани физической возможности, а многие объекты энергетики разрушены или находятся в частной собственности, что затрудняет их ремонт.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Грядущая зима будет самой тяжелой для Украины с начала ведения боевых действий, с таким предупреждением выступил глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики (УАВЭ) Станислав Игнатьев в интервью YouTube-каналу "Суперпозиция".
"Зима будет непростой и, пожалуй, действительно самой сложной за весь период, <…>. Это связано в первую очередь тем, что у нас достаточно повреждена наша энергосистема и фактически она работает сейчас на грани физической возможности", — сказал Игнатьев.
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По словам эксперта, многие объекты энергетики или разрушены или находятся в частной собственности, что затрудняет их ремонт.
"Также не очень простая ситуация с киевскими ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 – электроэнергии мы там не увидим", — предупредил Игнатьев.
В середине июля лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия также заявил, что грядущая зима будет самой тяжелой для Украины. Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, в свою очередь, в июне призывал граждан готовиться к тяжелому зимнему периоду.
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