"На грани": в Киеве выступили с мрачным предупреждением об Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава УАВЭ Станислав Игнатьев предупредил, что грядущая зима будет самой тяжелой для Украины с начала ведения боевых действий.

По словам эксперта, энергосистема страны повреждена и работает на грани физической возможности, а многие объекты энергетики разрушены или находятся в частной собственности, что затрудняет их ремонт.

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Грядущая зима будет самой тяжелой для Украины с начала ведения боевых действий, с таким предупреждением выступил глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики (УАВЭ) Станислав Игнатьев в интервью YouTube-каналу "Суперпозиция".

"Зима будет непростой и, пожалуй, действительно самой сложной за весь период, <…>. Это связано в первую очередь тем, что у нас достаточно повреждена наша энергосистема и фактически она работает сейчас на грани физической возможности", — сказал Игнатьев.

По словам эксперта, многие объекты энергетики или разрушены или находятся в частной собственности, что затрудняет их ремонт.

"Также не очень простая ситуация с киевскими ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 – электроэнергии мы там не увидим", — предупредил Игнатьев.