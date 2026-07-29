"Все пошло не так": В ЕС забили тревогу после встречи Зеленского с Трампом

"Мы знаем, что произошло в прошлый раз, когда они встречались в Овальном кабинете, и это было открыто для СМИ. В прошлый раз все пошло совсем не так, как планировалось, и на встрече присутствовали журналисты. Поэтому сейчас встречу перенесли в закрытый режим", — сказал он.