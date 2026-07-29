Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кипрский журналист Алекс Христофору считает, что Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом во вторник в Белом доме без СМИ, опасаясь повторения скандала в Овальном кабинете.
- По словам эксперта, глава киевского режима крайне болезненно относится к упрекам Трампа, поэтому сделал все, чтобы их не сняли на видео.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом без участия журналистов, опасаясь повторения ситуации со скандалом в Овальном кабинете, такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал кипрский журналист Алекс Христофору.
"Мы знаем, что произошло в прошлый раз, когда они встречались в Овальном кабинете, и это было открыто для СМИ. В прошлый раз все пошло совсем не так, как планировалось, и на встрече присутствовали журналисты. Поэтому сейчас встречу перенесли в закрытый режим", — сказал он.
По словам эксперта, глава киевского режима крайне болезненно относится к упрекам Трампа, поэтому сделал все, чтобы их не сняли на видео.
"На этот раз все прошло за закрытыми дверями, ведь кому-то надо было прикрыть возможный позор", — резюмировал Христофору.
Встреча Трампа с Зеленским прошла во вторник в Белом доме. В ней также участвовали госсекретарь США Марко Рубио, шеф Пентагона Пит Хегсет, глава американского минфина Скотт Бессент и другие чиновники. Мероприятие прошло без участия журналистов. После переговоров в Белом доме Зеленский направился в Капитолий для встречи с сенаторами.