Рейтинг@Mail.ru
"Все пошло не так": В ЕС забили тревогу после встречи Зеленского с Трампом - РИА Новости, 29.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:02 29.07.2026
"Все пошло не так": В ЕС забили тревогу после встречи Зеленского с Трампом

Христофору: Зеленский провел встречу с Трампом без СМИ, опасаясь скандала

© REUTERS / Jonathan ErnstВладимир Зеленский и президент США Дональд Трамп
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кипрский журналист Алекс Христофору считает, что Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом во вторник в Белом доме без СМИ, опасаясь повторения скандала в Овальном кабинете.
  • По словам эксперта, глава киевского режима крайне болезненно относится к упрекам Трампа, поэтому сделал все, чтобы их не сняли на видео.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом без участия журналистов, опасаясь повторения ситуации со скандалом в Овальном кабинете, такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал кипрский журналист Алекс Христофору.
"Мы знаем, что произошло в прошлый раз, когда они встречались в Овальном кабинете, и это было открыто для СМИ. В прошлый раз все пошло совсем не так, как планировалось, и на встрече присутствовали журналисты. Поэтому сейчас встречу перенесли в закрытый режим", — сказал он.
Прибытие Владимира Зеленского в Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
Произошедшее с Зеленским на похоронах Грэма* вызвало ужас в Киеве
03:53
По словам эксперта, глава киевского режима крайне болезненно относится к упрекам Трампа, поэтому сделал все, чтобы их не сняли на видео.
"На этот раз все прошло за закрытыми дверями, ведь кому-то надо было прикрыть возможный позор", — резюмировал Христофору.
Встреча Трампа с Зеленским прошла во вторник в Белом доме. В ней также участвовали госсекретарь США Марко Рубио, шеф Пентагона Пит Хегсет, глава американского минфина Скотт Бессент и другие чиновники. Мероприятие прошло без участия журналистов. После переговоров в Белом доме Зеленский направился в Капитолий для встречи с сенаторами.
Здание посольства Италии в Денежном переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
"Повышает ставки": в Италии выступили со срочным призывом по Украине
01:55
 
В миреСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампМарко РубиоЕвросоюзМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала