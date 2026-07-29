Произошедшее с Зеленским на похоронах Грэма* вызвало ужас в Киеве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Визит Владимира Зеленского в США обернулся унижением для главы киевского режима, считает бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
- По мнению Соскина, президент США Дональд Трамп всем своим видом показал, что не рад видеть Зеленского.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в США обернулся новым унижением для главы киевского режима, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Встреча в Белом доме абсолютно пустая, можно сказать, что ее и не было. Зеленский просто приехал, посмотрел на гроб сенатора (Линдси Грэма*. — Прим. ред.), посидел в углу и уехал. Полное унижение и мерзость. Мог и не кататься вовсе", — сказал политолог.
По словам Соскина, президент США Дональд Трамп всем своим видом показал, что не рад видеть Зеленского и тому следует быть куда скромнее.
"Где сейчас эти крикуны, обещающие ракеты и деньги после встречи? Ваш Трамп отсадил Зеленского куда подальше, с глаз долой. Вот цена вашим "победам"", — сыронизировал он.
Вэнс пропустил беседу Трампа с Зеленским
Вчера, 20:59
На церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом* в Вашингтонском национальном соборе Владимира Зеленского отсадили на несколько рядов от хозяина Белого дома. Глава киевского режима оказался на пятом ряду вместе с и. о. министра иностранных дел Украины Андреем Сибигой, израильским премьером Биньямином Нетаньяху и финским президентом Александром Стуббом.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.