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Произошедшее с Зеленским на похоронах Грэма* вызвало ужас в Киеве - РИА Новости, 29.07.2026
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03:53 29.07.2026 (обновлено: 04:03 29.07.2026)
Произошедшее с Зеленским на похоронах Грэма* вызвало ужас в Киеве

Соскин: визит Зеленского на похороны Грэма обернулся полным унижением

© REUTERS / Elizabeth FrantzПрибытие Владимира Зеленского в Белый дом в Вашингтоне
Прибытие Владимира Зеленского в Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© REUTERS / Elizabeth Frantz
Прибытие Владимира Зеленского в Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Визит Владимира Зеленского в США обернулся унижением для главы киевского режима, считает бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
  • По мнению Соскина, президент США Дональд Трамп всем своим видом показал, что не рад видеть Зеленского.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в США обернулся новым унижением для главы киевского режима, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Встреча в Белом доме абсолютно пустая, можно сказать, что ее и не было. Зеленский просто приехал, посмотрел на гроб сенатора (Линдси Грэма*. — Прим. ред.), посидел в углу и уехал. Полное унижение и мерзость. Мог и не кататься вовсе", — сказал политолог.
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По словам Соскина, президент США Дональд Трамп всем своим видом показал, что не рад видеть Зеленского и тому следует быть куда скромнее.
"Где сейчас эти крикуны, обещающие ракеты и деньги после встречи? Ваш Трамп отсадил Зеленского куда подальше, с глаз долой. Вот цена вашим "победам"", — сыронизировал он.
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На церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом* в Вашингтонском национальном соборе Владимира Зеленского отсадили на несколько рядов от хозяина Белого дома. Глава киевского режима оказался на пятом ряду вместе с и. о. министра иностранных дел Украины Андреем Сибигой, израильским премьером Биньямином Нетаньяху и финским президентом Александром Стуббом.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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