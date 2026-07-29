Произошедшее с Зеленским на похоронах Грэма* вызвало ужас в Киеве

Краткий пересказ от РИА ИИ Визит Владимира Зеленского в США обернулся унижением для главы киевского режима, считает бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

По мнению Соскина, президент США Дональд Трамп всем своим видом показал, что не рад видеть Зеленского.

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в США обернулся новым унижением для главы киевского режима, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Встреча в Белом доме абсолютно пустая, можно сказать, что ее и не было. Зеленский просто приехал, посмотрел на гроб сенатора (Линдси Грэма*. — Прим. ред.), посидел в углу и уехал. Полное унижение и мерзость. Мог и не кататься вовсе", — сказал политолог.

По словам Соскина , президент США Дональд Трамп всем своим видом показал, что не рад видеть Зеленского и тому следует быть куда скромнее.

"Где сейчас эти крикуны, обещающие ракеты и деньги после встречи? Ваш Трамп отсадил Зеленского куда подальше, с глаз долой. Вот цена вашим "победам"", — сыронизировал он.

На церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом* в Вашингтонском национальном соборе Владимира Зеленского отсадили на несколько рядов от хозяина Белого дома. Глава киевского режима оказался на пятом ряду вместе с и. о. министра иностранных дел Украины Андреем Сибигой, израильским премьером Биньямином Нетаньяху и финским президентом Александром Стуббом.