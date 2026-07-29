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"Повышает ставки": в Италии выступили со срочным призывом по Украине - РИА Новости, 29.07.2026
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01:55 29.07.2026 (обновлено: 05:07 29.07.2026)
"Повышает ставки": в Италии выступили со срочным призывом по Украине

BQ: итальянские депутаты внесли в парламент резолюцию о прекращении помощи Киеву

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание посольства Италии в Денежном переулке в Москве
Здание посольства Италии в Денежном переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание посольства Италии в Денежном переулке в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты партии "Национальное будущее" (Futuro Nazionale) внесли в парламент Италии резолюцию о полном прекращении военной помощи Украине, пишет газета Blitz Quotidiano.
  • По словам депутата Эдоардо Зиелло, резолюция предусматривает немедленное прекращение всех поставок оружия режиму Владимира Зеленского и направление освободившихся ресурсов на поддержку итальянских семей.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Группа депутатов оппозиционной партии "Национальное будущее" (Futuro Nazionale) внесла в парламент Италии резолюцию о полном прекращении военной помощи Украине, пишет итальянская газета Blitz Quotidiano.
"Партия "Национальное будущее" (Futuro Nazionale) повышает ставки в конфликте вокруг энергетической политики и военной поддержки Украины, внеся в Палату депутатов резолюцию, призывающую к немедленной приостановке поставок оружия в Киев", — говорится в материале.
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СМИ: мафия в Италии пытается купить подобные применяемым на Украине дроны
01:15
По словам одного из депутатов, санкционная политика Рима в отношении России только усугубляет экономическую ситуацию в самой Италии и усложняет жизнь ее граждан.
По словам депутата Эдоардо Зиелло, резолюция предусматривает немедленное прекращение всех поставок оружия режиму Владимира Зеленского. Освободившиеся ресурсы предлагается направить на поддержку итальянских семей.
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Глава МИД Италии прокомментировал перспективы членства Украины в Евросоюзе
Вчера, 16:16
Вчера министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что без военной поддержки западных стран Украина исчезнет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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23 июля, 04:23
 
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