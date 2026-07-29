Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутаты партии "Национальное будущее" (Futuro Nazionale) внесли в парламент Италии резолюцию о полном прекращении военной помощи Украине, пишет газета Blitz Quotidiano.
- По словам депутата Эдоардо Зиелло, резолюция предусматривает немедленное прекращение всех поставок оружия режиму Владимира Зеленского и направление освободившихся ресурсов на поддержку итальянских семей.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Группа депутатов оппозиционной партии "Национальное будущее" (Futuro Nazionale) внесла в парламент Италии резолюцию о полном прекращении военной помощи Украине, пишет итальянская газета Blitz Quotidiano.
"Партия "Национальное будущее" (Futuro Nazionale) повышает ставки в конфликте вокруг энергетической политики и военной поддержки Украины, внеся в Палату депутатов резолюцию, призывающую к немедленной приостановке поставок оружия в Киев", — говорится в материале.
По словам одного из депутатов, санкционная политика Рима в отношении России только усугубляет экономическую ситуацию в самой Италии и усложняет жизнь ее граждан.
По словам депутата Эдоардо Зиелло, резолюция предусматривает немедленное прекращение всех поставок оружия режиму Владимира Зеленского. Освободившиеся ресурсы предлагается направить на поддержку итальянских семей.
Вчера министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что без военной поддержки западных стран Украина исчезнет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.