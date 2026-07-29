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Канье Уэст и его бывшая помощница урегулировали иск о домогательствах - РИА Новости, 29.07.2026
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17:50 29.07.2026
Канье Уэст и его бывшая помощница урегулировали иск о домогательствах

Канье Уэст и его бывшая помощница Пишотта урегулировали иск о домогательствах

© AP Photo / Invision/Evan AgostiniКанье Уэст
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Канье Уэст. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский рэпер Канье Уэст и его бывшая помощница Лорен Пишотта достигли соглашения по иску о сексуальных домогательствах.
  • Иск был урегулирован 23 июля, условия соглашения не разглашаются.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст и его бывшая помощница Лорен Пишотта достигли соглашения по иску о сексуальных домогательствах, поданному ею против исполнителя, сообщает портал TMZ.
"Стороны урегулировали иск 23 июля", - говорится в публикации.
Как отмечается, условия соглашения не разглашаются.
В 2024 году экс-помощница Уэста обвинила артиста в том, что он подмешал ей наркотики и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении нее на совместной вечеринке со скандальным рэпером и продюсером Шоном Комбсом, известным как Diddy.
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