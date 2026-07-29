В Белгороде при ударе дрона пострадал подросток

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белгороде подросток ранен в результате удара дрона ВСУ по коммерческому объекту.
- У 15-летнего мальчика осколочные ранения плеча и предплечья.
БЕЛГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Подросток ранен в Белгороде в результате удара дрона ВСУ по коммерческому объекту, сообщили в оперативном штабе Белгородской области.
"В Белгороде в результате атаки со стороны ВСУ пострадал ребенок. Беспилотник нанес удар по коммерческому объекту. 15-летнего мальчика с осколочными ранениями плеча и предплечья бригада "скорой" транспортирует в детскую областную клиническую больницу", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В сообщении добавили, что повреждены навес и автомобиль.
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