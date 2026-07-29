СМИ: Иран думал о возможности нанести удар по морскому порту на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Украина 25 июля совершила военное нападение на иранское торговое судно, в результате чего один моряк погиб, еще один получил ранения.

Иран рассматривал возможность атаки на морской порт на Украине в ответ на удар по иранскому судну, но напряженность снизилась из-за дипломатических усилий.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил врио главы украинского МИД Андрею Сибиге, что убытки после удара Украины по иранскому торговому судну должны быть возмещены.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Иран якобы рассматривал вариант атаки на морской порт на Украине в ответ на удар по иранскому судну, однако на данный момент напряженность снизилась из-за дипломатических усилий, утверждает американская газета Иран якобы рассматривал вариант атаки на морской порт на Украине в ответ на удар по иранскому судну, однако на данный момент напряженность снизилась из-за дипломатических усилий, утверждает американская газета New York Times со ссылкой на неназванных иранских и западных чиновников.

Как сообщил ранее МИД Ирана, Украина 25 июля совершила военное нападение на иранское торговое судно. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения.

"Иран рассматривал возможность атаки на морской порт на Украине в ответ на украинский удар по иранскому судну, но активность дипломатических усилий успокоила ситуацию на данный момент", - говорится в сообщении.

Как утверждает газета, знакомые с разведывательными данными источники ожидали якобы запуск Ираном баллистической ракеты с малой боеголовкой по Украине в качестве символического жеста для "причинения относительно небольшого ущерба". Другие чиновники в беседе с изданием утверждали, что целью, вероятно, якобы стал бы один из украинских портов на Черном море.