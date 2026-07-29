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СМИ: Иран думал о возможности нанести удар по морскому порту на Украине - РИА Новости, 29.07.2026
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07:35 29.07.2026
СМИ: Иран думал о возможности нанести удар по морскому порту на Украине

NYT: Иран думал о возможности нанести удар по морскому порту на Украине

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украина 25 июля совершила военное нападение на иранское торговое судно, в результате чего один моряк погиб, еще один получил ранения.
  • Иран рассматривал возможность атаки на морской порт на Украине в ответ на удар по иранскому судну, но напряженность снизилась из-за дипломатических усилий.
  • Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил врио главы украинского МИД Андрею Сибиге, что убытки после удара Украины по иранскому торговому судну должны быть возмещены.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Иран якобы рассматривал вариант атаки на морской порт на Украине в ответ на удар по иранскому судну, однако на данный момент напряженность снизилась из-за дипломатических усилий, утверждает американская газета New York Times со ссылкой на неназванных иранских и западных чиновников.
Как сообщил ранее МИД Ирана, Украина 25 июля совершила военное нападение на иранское торговое судно. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения.
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"Иран рассматривал возможность атаки на морской порт на Украине в ответ на украинский удар по иранскому судну, но активность дипломатических усилий успокоила ситуацию на данный момент", - говорится в сообщении.
Как утверждает газета, знакомые с разведывательными данными источники ожидали якобы запуск Ираном баллистической ракеты с малой боеголовкой по Украине в качестве символического жеста для "причинения относительно небольшого ущерба". Другие чиновники в беседе с изданием утверждали, что целью, вероятно, якобы стал бы один из украинских портов на Черном море.
Во вторник глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил врио главы украинского МИД Андрею Сибиге, что убытки после удара Украины по иранскому торговому судну должны быть возмещены. По словам Аракчи, Сибига утверждает, что нападение на иранское судно якобы было непреднамеренным и Украина не стремится к эскалации.
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В миреУкраинаИранЧерное мореАббас АракчиАндрей Сибига
 
 
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