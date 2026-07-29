Из-за удара США по Ираку пострадали два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате авиаудара по штабу командования силами народного ополчения на юге Ирака ранения получили не менее двух человек.
- Силы безопасности и военные на юге Ирака приняли меры для обеспечения безопасности объектов и усиления охраны после инцидента.
БАГДАД, 29 июл - РИА Новости. Не менее двух человек получили ранения в результате авиаудара по штабу командования силами народного ополчения на юге Ирака, говорится в заявлении пресс-службы шиитского ополчения в Басре.
"В 2.00 по местному времени (совпадает с мск) штаб командования Силами народного ополчения подвергся удару с воздуха. По предварительным данным, два человека получили ранения", - отмечается в сообщении.
Силы безопасности и военные на юге Ирака приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности объектов и усиления охраны, в то время как ведется расследование обстоятельств инцидента.
Ранее Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что США и Саудовская Аравия нанесли точечные удары в Ираке по позициям якобы связанных с Ираном вооруженных группировок, которых Эр-Рияд считает причастными к атакам беспилотников на нефтяные объекты королевства.