Из-за удара США по Ираку пострадали два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате авиаудара по штабу командования силами народного ополчения на юге Ирака ранения получили не менее двух человек.

Силы безопасности и военные на юге Ирака приняли меры для обеспечения безопасности объектов и усиления охраны после инцидента.

БАГДАД, 29 июл - РИА Новости. Не менее двух человек получили ранения в результате авиаудара по штабу командования силами народного ополчения на юге Ирака, говорится в заявлении пресс-службы шиитского ополчения в Басре.

"В 2.00 по местному времени (совпадает с мск) штаб командования Силами народного ополчения подвергся удару с воздуха. По предварительным данным, два человека получили ранения", - отмечается в сообщении.

Силы безопасности и военные на юге Ирака приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности объектов и усиления охраны, в то время как ведется расследование обстоятельств инцидента.