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США и Саудовская Аравия ударили в Ираке по якобы террористам - РИА Новости, 29.07.2026
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03:38 29.07.2026
США и Саудовская Аравия ударили в Ираке по якобы террористам

CENTCOM: США и Саудовская Аравия ударили в Ираке по якобы террористам

© REUTERS / AL DRAGOФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© REUTERS / AL DRAGO
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США и Саудовская Аравия нанесли точечные удары в Ираке по объектам, связанным с террористами.
  • Удары стали ответом на более чем 30 атак беспилотников, организованных КСИР за последние 72 часа.
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) утверждает, что США и Саудовская Аравия нанесли точечные удары в Ираке по якобы связанным с Ираном террористам.
"Центральное командование ВС США и вооруженные силы Саудовской Аравии 28 июля нанесли точечные удары в Ираке по связанным с Ираном террористам, которым Корпус стражей исламской революции (КСИР) отдал приказ атаковать американские войска и саудовскую энергетическую инфраструктуру, - говорится в заявлении командования в соцсети X.
Как утверждает командование, американская и саудовская авиация нанесли удары по нескольким объектам материально-технического обеспечения и складам вооружений боевиков на востоке Ирака в ответ на "более чем 30 атак беспилотников, организованных КСИР за последние 72 часа".
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