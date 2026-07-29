США и Саудовская Аравия ударили в Ираке по якобы террористам

ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) утверждает, что США и Саудовская Аравия нанесли точечные удары в Ираке по якобы связанным с Ираном террористам.

Как утверждает командование, американская и саудовская авиация нанесли удары по нескольким объектам материально-технического обеспечения и складам вооружений боевиков на востоке Ирака в ответ на "более чем 30 атак беспилотников, организованных КСИР за последние 72 часа".