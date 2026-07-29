Волгоградскому комику, высмеявшему больницу, дали больше трех лет тюрьмы

Краткий пересказ от РИА ИИ Волгоградский комик Артем Краснобаев приговорен к трем годам четырем месяцам колонии строгого режима за оборот наркотиков в крупном размере.

Он был задержан 19 апреля, у него были изъяты наркотики, которые он приобрел в Волжском после приезда из Москвы.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

ВОЛГОГРАД, 29 июл – РИА Новости. Суд приговорил волгоградского комика Артема Краснобаева, высмеявшего на телевидении в 2024 году местную больницу, к трем годам четырем месяцам колонии строгого режима за оборот наркотиков в крупном размере, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным суда, Краснобаев приехал в Волжский из Москвы с коноплей, которую заготовил для личного употребления. По прибытии он приобрел мефедрон и грибы, содержащие наркотическое вещество. 19 апреля он был задержан, а наркотики изъяты сотрудниками волжского отдела УФСБ. Ранее он уже отбывал наказание в колонии за аналогичное преступление.

"Приговором Волжского городского суда Волгоградской области Краснобаев А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 4 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении пресс-службы в канале на платформе " Макс ".

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.