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Волгоградскому комику, высмеявшему больницу, дали больше трех лет тюрьмы - РИА Новости, 29.07.2026
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16:27 29.07.2026 (обновлено: 16:50 29.07.2026)
Волгоградскому комику, высмеявшему больницу, дали больше трех лет тюрьмы

Комику Артему Краснобаеву дали больше трех лет тюрьмы за оборот наркотиков

© РИА Новости / Табылды КадырбековЗаключенный в исправительной колонии
Заключенный в исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
Заключенный в исправительной колонии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Волгоградский комик Артем Краснобаев приговорен к трем годам четырем месяцам колонии строгого режима за оборот наркотиков в крупном размере.
  • Он был задержан 19 апреля, у него были изъяты наркотики, которые он приобрел в Волжском после приезда из Москвы.
  • Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.
ВОЛГОГРАД, 29 июл – РИА Новости. Суд приговорил волгоградского комика Артема Краснобаева, высмеявшего на телевидении в 2024 году местную больницу, к трем годам четырем месяцам колонии строгого режима за оборот наркотиков в крупном размере, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
По данным суда, Краснобаев приехал в Волжский из Москвы с коноплей, которую заготовил для личного употребления. По прибытии он приобрел мефедрон и грибы, содержащие наркотическое вещество. 19 апреля он был задержан, а наркотики изъяты сотрудниками волжского отдела УФСБ. Ранее он уже отбывал наказание в колонии за аналогичное преступление.
"Приговором Волжского городского суда Волгоградской области Краснобаев А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 4 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении пресс-службы в канале на платформе "Макс".
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.
Ранее команда КВН, в составе которой Краснобаев выступил на федеральном канале, показала фото волгоградской больницы со старым ремонтом, сравнив ее со столичными клиниками.
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