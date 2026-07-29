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Лесные пожары в Турции не угрожают курортным зонам, рассказали в АТОР - РИА Новости, 29.07.2026
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Туризм
 
14:40 29.07.2026
Лесные пожары в Турции не угрожают курортным зонам, рассказали в АТОР

РИА Новости: лесные пожары в Турции не угрожают курортам, где отдыхают россияне

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкНа берегу моря в Анталье
На берегу моря в Анталье - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лесные пожары продолжаются в туристических провинциях Турции — Анталье и Мугле.
  • Угрозы курортным зонам и отелям нет, жалоб от туристов туроператорам не поступало.
  • Очаги лесных пожаров находятся далеко от популярных курортных зон и достаточно высоко в горах.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Лесные пожары в Турции не угрожают курортным зонам и отелям в провинциях Анталья и Мугла, где отдыхают российские туристы, при этом туроператорам также не поступали жалобы от путешественников, рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Лесные пожары продолжаются сразу в двух туристических провинциях Турции - Анталье и Мугле, огонь привел к перекрытию автотрассы Фетхие-Анталья и эвакуации части жителей.
«
"Угрозы курортным зонам и отелям нет. Жалоб от туристов туроператорам не поступало. Обстановка не представляется угрожающей на данный момент, задымления на курортах Антальи нет. В провинции Мугла курортные зоны также не затронуты лесными пожарами", - сказали в АТОР.
По их словам, согласно информации принимающих компаний, очаги лесных пожаров находятся далеко от популярных курортных зон и достаточно высоко в горах.
В АТОР находятся на связи с туристическими властями Турции и актуализируют информацию в ближайшее время с учетом официальной информации.
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ТуризмТурцияАнталья (провинция)Мугла (провинция)Ассоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
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