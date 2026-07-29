Лесные пожары в Турции не угрожают курортным зонам, рассказали в АТОР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лесные пожары продолжаются в туристических провинциях Турции — Анталье и Мугле.
- Угрозы курортным зонам и отелям нет, жалоб от туристов туроператорам не поступало.
- Очаги лесных пожаров находятся далеко от популярных курортных зон и достаточно высоко в горах.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Лесные пожары в Турции не угрожают курортным зонам и отелям в провинциях Анталья и Мугла, где отдыхают российские туристы, при этом туроператорам также не поступали жалобы от путешественников, рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
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"Угрозы курортным зонам и отелям нет. Жалоб от туристов туроператорам не поступало. Обстановка не представляется угрожающей на данный момент, задымления на курортах Антальи нет. В провинции Мугла курортные зоны также не затронуты лесными пожарами", - сказали в АТОР.
По их словам, согласно информации принимающих компаний, очаги лесных пожаров находятся далеко от популярных курортных зон и достаточно высоко в горах.
В АТОР находятся на связи с туристическими властями Турции и актуализируют информацию в ближайшее время с учетом официальной информации.