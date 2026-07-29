Лесные пожары в Турции не угрожают курортным зонам, рассказали в АТОР

Краткий пересказ от РИА ИИ Лесные пожары продолжаются в туристических провинциях Турции — Анталье и Мугле.

Угрозы курортным зонам и отелям нет, жалоб от туристов туроператорам не поступало.

Очаги лесных пожаров находятся далеко от популярных курортных зон и достаточно высоко в горах.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Лесные пожары в Турции не угрожают курортным зонам и отелям в провинциях Анталья и Мугла, где отдыхают российские туристы, при этом туроператорам также не поступали жалобы от путешественников, рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Лесные пожары продолжаются сразу в двух туристических провинциях Турции Анталье и Мугле, огонь привел к перекрытию автотрассы Фетхие-Анталья и эвакуации части жителей.

« "Угрозы курортным зонам и отелям нет. Жалоб от туристов туроператорам не поступало. Обстановка не представляется угрожающей на данный момент, задымления на курортах Антальи нет. В провинции Мугла курортные зоны также не затронуты лесными пожарами", - сказали в АТОР.

По их словам, согласно информации принимающих компаний, очаги лесных пожаров находятся далеко от популярных курортных зон и достаточно высоко в горах.