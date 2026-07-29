Появились подробности покушения на бизнесмена из Тулы

Краткий пересказ от РИА ИИ В Туле совершено покушение на главного конструктора и разработчика FPV-дронов семейства «Овод» Андрея Черезова.

Черезов занялся разработкой дронов после 2022 года, превратив небольшую компанию из Тулы в предприятие с мировым именем, и лично принимал участие в испытании своих дронов на передовой СВО.

ТУЛА, 29 июл - РИА Новости. Предприниматель, на которого в среду было совершено покушение в Туле, является разработчиком серии российских FPV-дронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании-производителя БПЛА "Овод".

В среду пресс-служба СУСК России по Тульской области сообщила о том, что на улице Михеева неизвестный пытался застрелить бизнесмена в подъезде дома в Туле, он госпитализирован.

"Покушение было совершено на Андрея Черезова - главного конструктора и разработчика FPV-дронов семейства "Овод"", - сказали в компании.

Там добавили, что Черезов имеет государственные награды.

"После 2022 года занялся разработкой дронов на основе своего боевого опыта, превратив небольшую компанию из Тулы в предприятие с мировым именем", - рассказал собеседник агентства.