В Туле произошло покушение на бизнесмена

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Туле в подъезде дома на улице Михеева произошло покушение на местного бизнесмена.
- Неизвестный несколько раз выстрелил в предпринимателя, того доставили в больницу.
ТУЛА, 29 июл — РИА Новости. В Туле неизвестный мужчина пытался застрелить бизнесмена, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.
"Следственными органами <…> возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство предпринимателя", — говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
Инцидент произошел сегодня в подъезде дома на улице Михеева. Злоумышленник несколько раз выстрелил в предпринимателя. Того доставили в больницу.
Сейчас правоохранители устанавливают причастных к покушению.