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В Туле произошло покушение на бизнесмена - РИА Новости, 29.07.2026
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10:06 29.07.2026 (обновлено: 14:18 29.07.2026)
В Туле произошло покушение на бизнесмена

В Туле в подъезде дома на улице Михеева произошло покушение на бизнесмена

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Туле в подъезде дома на улице Михеева произошло покушение на местного бизнесмена.
  • Неизвестный несколько раз выстрелил в предпринимателя, того доставили в больницу.
ТУЛА, 29 июл — РИА Новости. В Туле неизвестный мужчина пытался застрелить бизнесмена, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.
"Следственными органами <…> возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство предпринимателя", — говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
Инцидент произошел сегодня в подъезде дома на улице Михеева. Злоумышленник несколько раз выстрелил в предпринимателя. Того доставили в больницу.
Сейчас правоохранители устанавливают причастных к покушению.
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