Краткий пересказ от РИА ИИ Временно исполняющий обязанности начальника Полтавского областного военкомата Тарас Гринько признал, что сотрудникам военкоматов на Украине запрещено применять газовые баллончики, дубинки, наручники против гражданских лиц.

Украинские СМИ регулярно публикуют видео силовой мобилизации, на которых сотрудники военкоматов применяют силу к военнообязанным и прохожим.

Насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации приводят к скандалам и протестам.

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности начальника Полтавского областного военкомата Тарас Гринько признал, что сотрудникам военкоматов на Украине запрещено применять газовые баллончики, дубинки, наручники против гражданских лиц.

Украинские СМИ регулярно публикуют видео силовой мобилизации на Украине . При этом сотрудники военкоматов нередко применяют газовые баллончики как против военнообязанных, так и прохожих, пытающихся за них заступиться. Украинское издание "Время.ua" 21 июля сообщало, что сотрудники военкомата в Хмельницкой области распылили мужчине в лицо слезоточивый газ, бросили его на землю, избили и приковали к микроавтобусу наручниками.

"Не разрешается использовать никакие средства против гражданского населения: ни газовые баллончики, ни дубинки, ни наручники, не дай Бог, холодное или огнестрельное оружие. Это личная недисциплинированность отдельных военнослужащих", - сказал Гринько на заседании временной следственной комиссии Верховной рады, которое транслирует в своем YouTube-канале депутат парламента Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.