ЦИК зарегистрировал список кандидатов в депутаты Госдумы от "Яблока"

ЦИК зарегистрировала кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ девятого созыва от партий "Яблоко"

ЦИК зарегистрировала кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ девятого созыва от партий "Яблоко"

Краткий пересказ от РИА ИИ ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва, выдвинутый партией "Яблоко".

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы девятого созыва, выдвинутый партией "Яблоко", решение принято на заседании ЦИК.

Члены Центризбиркома России приняли соответствующее постановление на заседании в среду.

Яблоко " 4 июля представило в ЦИК документы для заверения списков кандидатов в Государственную думу девятого созыва. Делегация партии передала пакеты документов 412 кандидатов, выдвинутых на съезде 28 июня.

После рассмотрения документов ЦИК на заседании 6 июля уведомил "Яблоко" о выявленных недостатках, касающихся 19 кандидатов из федерального списка и шести кандидатов по одномандатным округам. В отношении части кандидатов уполномоченные представители партии предоставили в Центризбирком исправленные документы.

Центральная избирательная комиссия России заверила федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва и список кандидатов по одномандатным округам партии "Яблоко" 10 июля.