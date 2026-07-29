ЦИК зарегистрировал список кандидатов в депутаты Госдумы от "Яблока"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва, выдвинутый партией "Яблоко".
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы девятого созыва, выдвинутый партией "Яблоко", решение принято на заседании ЦИК.
Члены Центризбиркома России приняли соответствующее постановление на заседании в среду.
На выборы глав субъектов выдвинули 40 кандидатов
Вчера, 11:59
"Яблоко" 4 июля представило в ЦИК документы для заверения списков кандидатов в Государственную думу девятого созыва. Делегация партии передала пакеты документов 412 кандидатов, выдвинутых на съезде 28 июня.
После рассмотрения документов ЦИК на заседании 6 июля уведомил "Яблоко" о выявленных недостатках, касающихся 19 кандидатов из федерального списка и шести кандидатов по одномандатным округам. В отношении части кандидатов уполномоченные представители партии предоставили в Центризбирком исправленные документы.
Центральная избирательная комиссия России заверила федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва и список кандидатов по одномандатным округам партии "Яблоко" 10 июля.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.