ЦИК зарегистрировал список кандидатов в депутаты Госдумы от партии "Родина"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Партия "Родина" предоставила в Центризбирком документы для заверения федерального списка кандидатов на выборы депутатов Госдумы девятого созыва и списка кандидатов по одномандатным округам 10 июля.
- Центризбирком России зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва, выдвинутый партией "Родина".
- Федеральный список кандидатов от партии "Родина" был заверен 16 июля после предоставления исправленных документов.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы девятого созыва, выдвинутый партией "Родина", решение принято на заседании ЦИК.
Члены Центризбиркома России единогласно приняли соответствующее решение на заседании в среду.
Партия "Родина" 10 июля предоставила в Центризбирком документы для заверения федерального списка кандидатов на выборах депутатов Госдумы девятого созыва и списка кандидатов по одномандатным округам.
ЦИК России 12 июля известил партию о выявленных недостатках. Уполномоченные представители партии позднее предоставили в Центризбирком исправленные документы, после чего 16 июля списки кандидатов партии были заверены.
"Родина" на съезде 28 июня выдвинула федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы из 298 человек, а также 66 кандидатов по одномандатным округам.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.