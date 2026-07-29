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ЦИК зарегистрировал список кандидатов в депутаты Госдумы от партии "Родина" - РИА Новости, 29.07.2026
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Выборы в Государственную думу
 
12:07 29.07.2026 (обновлено: 12:21 29.07.2026)
ЦИК зарегистрировал список кандидатов в депутаты Госдумы от партии "Родина"

ЦИК зарегистрировал список кандидатов в депутаты Госдумы от "Родины"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Родина" Алексей Журавлев на заседании ЦИК РФ в Москве. 29 июля 2026
Председатель партии Родина Алексей Журавлев на заседании ЦИК РФ в Москве. 29 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Председатель партии "Родина" Алексей Журавлев на заседании ЦИК РФ в Москве. 29 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Партия "Родина" предоставила в Центризбирком документы для заверения федерального списка кандидатов на выборы депутатов Госдумы девятого созыва и списка кандидатов по одномандатным округам 10 июля.
  • Центризбирком России зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва, выдвинутый партией "Родина".
  • Федеральный список кандидатов от партии "Родина" был заверен 16 июля после предоставления исправленных документов.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы девятого созыва, выдвинутый партией "Родина", решение принято на заседании ЦИК.
Члены Центризбиркома России единогласно приняли соответствующее решение на заседании в среду.
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ЦИК не получил ни одной жалобы о нарушении закона о выборах
20 июля, 23:21
Партия "Родина" 10 июля предоставила в Центризбирком документы для заверения федерального списка кандидатов на выборах депутатов Госдумы девятого созыва и списка кандидатов по одномандатным округам.
ЦИК России 12 июля известил партию о выявленных недостатках. Уполномоченные представители партии позднее предоставили в Центризбирком исправленные документы, после чего 16 июля списки кандидатов партии были заверены.
"Родина" на съезде 28 июня выдвинула федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы из 298 человек, а также 66 кандидатов по одномандатным округам.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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