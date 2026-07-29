Председатель партии "Родина" Алексей Журавлев на заседании ЦИК РФ в Москве. 29 июля 2026

Председатель партии "Родина" Алексей Журавлев на заседании ЦИК РФ в Москве. 29 июля 2026

ЦИК зарегистрировал список кандидатов в депутаты Госдумы от партии "Родина"

Краткий пересказ от РИА ИИ Партия "Родина" предоставила в Центризбирком документы для заверения федерального списка кандидатов на выборы депутатов Госдумы девятого созыва и списка кандидатов по одномандатным округам 10 июля.

Центризбирком России зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва, выдвинутый партией "Родина".

Федеральный список кандидатов от партии "Родина" был заверен 16 июля после предоставления исправленных документов.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы девятого созыва, выдвинутый партией "Родина", решение принято на заседании ЦИК.

Члены Центризбиркома России единогласно приняли соответствующее решение на заседании в среду.

Партия "Родина" 10 июля предоставила в Центризбирком документы для заверения федерального списка кандидатов на выборах депутатов Госдумы девятого созыва и списка кандидатов по одномандатным округам.

ЦИК России 12 июля известил партию о выявленных недостатках. Уполномоченные представители партии позднее предоставили в Центризбирком исправленные документы, после чего 16 июля списки кандидатов партии были заверены.

"Родина" на съезде 28 июня выдвинула федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы из 298 человек, а также 66 кандидатов по одномандатным округам.