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ЦИК проведет жеребьевку по эфирному времени для партий - РИА Новости, 29.07.2026
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11:23 29.07.2026
ЦИК проведет жеребьевку по эфирному времени для партий

ЦИК 5 августа проведет жеребьевку по эфирному времени для партий

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРабота Информационного центра ЦИК РФ
Работа Информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Работа Информационного центра ЦИК РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что жеребьевку по распределению эфирного времени между партиями при проведении выборов в Госдуму планируют провести 5 августа.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. ЦИК планирует провести жеребьевку по распределению эфирного времени между партиями при проведении выборов в Госдуму 5 августа, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
"Мы в ближайшие дни будем готовы утвердить на заседании ЦИК порядок проведения жеребьевки для размещения наименования эмблем политических партий в избирательном бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы девятого созыва. Могу сказать, что мы предполагаем жеребьевку провести 5 августа", - заявила Памфилова на заседании ЦИК.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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