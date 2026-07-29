ЦИК проведет жеребьевку по эфирному времени для партий

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что жеребьевку по распределению эфирного времени между партиями при проведении выборов в Госдуму планируют провести 5 августа.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. ЦИК планирует провести жеребьевку по распределению эфирного времени между партиями при проведении выборов в Госдуму 5 августа, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
"Мы в ближайшие дни будем готовы утвердить на заседании ЦИК порядок проведения жеребьевки для размещения наименования эмблем политических партий в избирательном бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы девятого созыва. Могу сказать, что мы предполагаем жеребьевку провести 5 августа", - заявила Памфилова на заседании ЦИК.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.