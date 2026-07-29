Трамп пообещал удары по Ирану в ответ на атаку танкера в Египте

"Меня уже проинформировали об этом. Мы разберемся с этой ситуацией. А пока будем наносить по ним (Ирану - ред.) очень мощные удары. Сейчас наша очередь бить по ним. Они знают, что это произойдет", - сказал Трамп журналистам в овальном кабинете.