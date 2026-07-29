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Трамп пообещал удары по Ирану в ответ на атаку танкера в Египте - РИА Новости, 29.07.2026
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23:10 29.07.2026
Трамп пообещал удары по Ирану в ответ на атаку танкера в Египте

Трамп пообещал удары по Ирану в ответ на атаку танкера с СПГ в Египте

© REUTERS / SAUL LOEBПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© REUTERS / SAUL LOEB
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Один из танкеров с СПГ, принадлежащий США, был атакован в египетском порту Дамиетта в Средиземном море дроном неизвестного происхождения.
  • Трамп пообещал мощные удары по Ирану в ответ на атаку.
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал мощные удары по Ирану в ответ на атаку американского танкера с СПГ в Египте.
Один из танкеров с СПГ, принадлежащий США, был атакован в египетском порту Дамиетта в Средиземном море дроном неизвестного происхождения, сообщало агентство Рейтер со ссылкой на британскую компанию Ambrey.
"Меня уже проинформировали об этом. Мы разберемся с этой ситуацией. А пока будем наносить по ним (Ирану - ред.) очень мощные удары. Сейчас наша очередь бить по ним. Они знают, что это произойдет", - сказал Трамп журналистам в овальном кабинете.
Египетская газета Al-Nahar ранее сообщила, что пожар вспыхнул на нескольких газовозах и сухогрузах у египетского порта Дамиетта, идет оценка ущерба.
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