Трамп пообещал удары по Ирану в ответ на атаку танкера в Египте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Один из танкеров с СПГ, принадлежащий США, был атакован в египетском порту Дамиетта в Средиземном море дроном неизвестного происхождения.
- Трамп пообещал мощные удары по Ирану в ответ на атаку.
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал мощные удары по Ирану в ответ на атаку американского танкера с СПГ в Египте.
Один из танкеров с СПГ, принадлежащий США, был атакован в египетском порту Дамиетта в Средиземном море дроном неизвестного происхождения, сообщало агентство Рейтер со ссылкой на британскую компанию Ambrey.
"Меня уже проинформировали об этом. Мы разберемся с этой ситуацией. А пока будем наносить по ним (Ирану - ред.) очень мощные удары. Сейчас наша очередь бить по ним. Они знают, что это произойдет", - сказал Трамп журналистам в овальном кабинете.
Египетская газета Al-Nahar ранее сообщила, что пожар вспыхнул на нескольких газовозах и сухогрузах у египетского порта Дамиетта, идет оценка ущерба.