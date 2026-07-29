Бернем пообещал открыть Северное море для добычи нефти, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп заявил, что новый Энди Бернем пообещал ему начать добычу нефти в Северном море.
- Президент США неоднократно советовал британцам нарастить добычу нефти в Северном море.
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что новый премьер Великобритании Энди Бернем пообещал ему начать добычу нефти в Северном море.
«
"Новый джентльмен, когда я с ним разговаривал, сказал, что намерен открыть Северное море (для добычи нефти - ред.)", - сказал Трамп журналистам.
Трамп неоднократно советовал британцам нарастить добычу нефти в Северном море.