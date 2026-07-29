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Бернем пообещал открыть Северное море для добычи нефти, заявил Трамп - РИА Новости, 29.07.2026
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22:54 29.07.2026
Бернем пообещал открыть Северное море для добычи нефти, заявил Трамп

Трамп: премьер Британии Бернем пообещал открыть Северное море для добычи нефти

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что новый Энди Бернем пообещал ему начать добычу нефти в Северном море.
  • Президент США неоднократно советовал британцам нарастить добычу нефти в Северном море.
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что новый премьер Великобритании Энди Бернем пообещал ему начать добычу нефти в Северном море.
«
"Новый джентльмен, когда я с ним разговаривал, сказал, что намерен открыть Северное море (для добычи нефти - ред.)", - сказал Трамп журналистам.
Трамп неоднократно советовал британцам нарастить добычу нефти в Северном море.
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В миреСеверное мореСШАВеликобританияДональд ТрампЭнди Бернем
 
 
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