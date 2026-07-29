Трамп пообещал отметелить Иран за удары по авиабазе США в Иордании

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Агентство IRNA заявило, что КСИР Ирана выпустил баллистические ракеты по американской авиабазе в Иордании.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты нанесут мощный удар по Ирану в ответ на атаку.
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Соединенные Штаты нанесут мощный удар по Ирану в ответ на недавнюю иранскую атаку на авиабазу в Иордании.
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"Мы отметелим их по полной программе", - сказал Трамп журналисту Fox News Трей Ингст, комментируя атаку Ирана на авиабазу в Иордании.
Как заявил журналист, американский лидер сказал ему, что США нанесут в ответ мощный удар.
Иран наносит удары по американским военным объектам в Иордании, Кувейте, Катаре и Бахрейне в ответ на атаки США по иранской территории. Новый виток противостояния начался после срыва временного перемирия. Вашингтон возобновил удары по Ирану под предлогом обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе. Тегеран в ответ начал атаковать силы США и их военную инфраструктуру в соседних странах.