Трамп пообещал отметелить Иран за удары по авиабазе США в Иордании

ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Соединенные Штаты нанесут мощный удар по Ирану в ответ на недавнюю иранскую атаку на авиабазу в Иордании.

Как заявил журналист, американский лидер сказал ему, что США нанесут в ответ мощный удар.

Иран наносит удары по американским военным объектам в Иордании, Кувейте, Катаре и Бахрейне в ответ на атаки США по иранской территории. Новый виток противостояния начался после срыва временного перемирия. Вашингтон возобновил удары по Ирану под предлогом обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе. Тегеран в ответ начал атаковать силы США и их военную инфраструктуру в соседних странах.